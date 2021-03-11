Законодательное дежавю: В ЗакСе воскресили инициативу о наказах депутатам  

Фракция "Единая Россия" в петербургском парламенте намерена закрепить на законодательном уровне обязанность депутатов исполнять пожелания своих избирателей. Такую же инициативу уже вносили 3,5 года назад и не стали рассматривать на пленарном заседании.

Наказы, данные кандидатам в депутаты петербургского ЗакСа во время избирательной кампании, могут стать обязательными для исполнения. Соответствующий законопроект в четверг, 11 марта, в городской парламент внесла фракция "Единая Россия".

Свои обращения петербуржцы смогут передать письменно лично в руки кандидату или его представителям. Планируется, что избранные парламентарии будут обобщать наказы, составлять их перечни и представлять в ЗакС для рассмотрения в течение двух месяцев. Порядок рассмотрения определят отдельным постановлением. Возможные наказания за невыполнение поручений избирателей пока не определены.

- В отношении персонально депутатов как таковых санкций не потребуется, - объяснил ЗАКС.Ру председатель комитета по законодательству ЗакСа Денис Четырбок ("Единая Россия"). - По логике закона, собрание в целом должно принимать перечень наказов, которые оно должно выполнить, например, подготовив законопроект. Если председатель парламента поручит комиссии разработку документа, то она должна выполнить это указание. Если поручение не выполняется, если будут какие-то проволочки устраиваться, то может наступить политическая ответственность, например, в виде отставки с должности председателя комиссии.

Сам председатель городского парламента Вячеслав Макаров заявил, что новый закон гарантирует право каждого петербуржца быть услышанным.

"Это необходимый и давно назревший шаг по установлению самой тесной обратной связи между гражданами и их представителями в законодательном органе власти", - добавил спикер.

Подобный шаг уже сделали несколько региональных парламентов страны. По словам Четырбока, опыт правоприменения этих инициатив изучали в Петербурге. Кроме того, 28 февраля спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал "зафиксировать юридически" обращения избирателей к кандидатам в депутаты. Единороссы из петербургского парламента утверждают, что к тому моменту вопрос о наказах в Мариинском дворце уже обсуждался.

"Законопроект о наказах избирателей разработан на основе моего поручения органам Законодательного собрания в январе 2021 года", - уточнил Вячеслав Макаров.

Несмотря на то, что поручение было дано в начале текущего года, текст этого документа дословно совпадает с проектом закона, который депутат Четырбок вносил в ЗакС осенью 2017 года. Ту инициативу одобрили комитет по законодательству и комиссия по устройству государственной власти. К ней не было претензий у юридического управления ЗакСа. Тем не менее, на пленарном заседании ее так и не рассмотрели.

- Не дошло дело до этого проекта, - прокомментировал Четырбок. - Принимать раньше этот закон смысла, наверное, не было. Он ориентирован именно на работу кандидатов, на предвыборный период. А кандидаты у нас появятся только в июне этого года, когда начнется период их выдвижения.

Четырбок рассказал, что новый законопроект понадобился для того, чтобы под ним подписалась вся фракция. Старый, свой персональный документ депутат отозвал.

Отметим, что наказы избирателей обсуждали еще в третьем созыве петербургского парламента. В течение 2004 года в ЗакС поступило три законопроекта на эту тему. Не один из них не прошел первого чтения. Авторы тех инициатив, в частности, предлагали различные пути финансирования исполнения депутатских наказов за счет средств городского бюджета. Губернатор Валентина Матвиенко в отзыве на один из законопроектов написала, что для исполнения наказов достаточно тех механизмов, которыми уже располагают парламентарии.

Заседавший в том созыве депутат Михаил Амосов в 2004 году относился к подобным инициативам как к проявлению демагогии. Своего мнения он не изменил и 17 лет спустя.

- У избирателей могут быть предложения, настойчивые предложения - назовите их наказами, - рассуждает Амосов. - Но почему у других избирателей не может быть других предложений на эту же тему? Что с этим делать?

Ожидается, что инициатива единороссов будет принята этой весной, к началу предвыборной кампании. Закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.

Сергей Еремеев

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