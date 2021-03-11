МВД: На акциях протеста силовики заклеивали нагрудные жетоны из-за особого крепления бронежилетов

В столичном управлении МВД ответили на запрос о том, почему на акциях в поддержку Алексея Навального на некоторых сотрудниках ведомства были заклеены непрозрачным скотчем жетоны с личными номерами: виной тому - особенности крепления боевого обмундирования. С соответствующим обращением к силовикам обращался депутат Мосгордумы от КПРФ Николай Зубрилин.

"Во время проведения публичных мероприятий нагрудные знаки визуально не были доступны только у тех сотрудников полиции, на которых были надеты бронежилеты (по причине отсутствия места для крепления знака). Порядок закрепления нагрудных знаков сотрудниками полиции при ношении бронежилетов нормативными правовыми актами не предусмотрен", - следует из ответа московского главка.

При этом некоторое время назад, писал РБК, в управлении МВД по Москве утверждали, что "форменное обмундирование полицейских соответствует требованиям ведомственных приказов", а нагрудные знаки сотрудников полиции прикрепляются к форменным курткам на специальные карманы с прозрачной пленкой, позволяющей доступно прочитать его номер и серию.

Добавим также, ранее петербургское отделение "Справедливой России" уже обращалось в МВД с требованием обязать полицейских не прятать номерные жетоны за обмундированием.