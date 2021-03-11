Путин требует от чиновников защиты россиян от "ценовых ударов"

Президент Владимир Путин, участвуя в совещании, посвященном повышению инвестиционной активности, выразил уверенность в том, что административное ограничение цен в магазинах не слишком губительно для экономики и ее конкретных отраслей.

"Речь идет об ограничениях, связанных с извлечением сверхприбылей. И здесь ничего страшного нет", - приводит его соображение ТАСС.

Граждан должны защищать от чересчур болезненных скачков цен чиновники и государственные институты, развил свою мысль национальный лидер, поскольку нельзя в этом конфликте, с его точки зрения, заботиться только о бизнесе.

"Почему я достаточно жестко, может быть, разговаривал с коллегами из правительства? Удары ценовые не должны быть такими, как имели место быть. Надо и инструменты применять, и смягчать эти шаги", - рассудил Путин, добавив, что не собирается способствовать "прижиманию" бизнеса "нерыночными методами".

Отметим, что в конце прошлого года правительство заморозило цены на сахарный песок и подсолнечное масло. В течение последних недель отмечается рост цен на куриное мясо и куриные яйца.