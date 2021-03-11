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17:13

Бывшей юристке ЗакСа на полтора года запретили водить машину

фото ЗакС политика Бывшей юристке ЗакСа на полтора года запретили водить машину

Два года проработавшую юристкой в Законодательном собрании Петербурга модель Анну Довгалюк, которая в январе попала в ДТП на улице Херсонской, на полтора года лишили права управления транспортным средством, сообщила объединенная пресс-служба городских судов.

Мировой судья судебного участка № 7 Центрального района привлек Довгалюк к ответственности по части 1 статьи 12.26 КоАП РФ (невыполнение водителем законного требования о прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения).

"23.01.2021 в 05 часов 50 минут Довгалюк, управляя автомобилем "Мерседес-Бенц", двигалась по пр. Бакунина от ул. 2-ая Советская к ул. Херсонской с признаками опьянения (нарушение речи, запах алкоголя изо рта, неустойчивость позы), у д.3 по ул. Херсонской не выполнила требование уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения", - сообщили в пресс-службе.

Помимо лишения прав, бывшую юристку ЗакСа оштрафовали на 30 тысяч рублей. На судебное заседание Довгалюк не явилась.

Напомним, председатель городского парламента Вячеслав Макаров ранее заявил, что уволил юристку с занимаемой должности сразу же, как только узнал о случившемся.

Скрин: YouTube/Дорожный инспектор


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