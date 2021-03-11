"Ушел замечательный мастер": Макаров выразил соболезнования близким композитора Виктора Лебедева

На смерть композитора и народного артиста РФ Виктора Лебедева откликнулся спикер петербургского парламента Вячеслав Макаров, от лица всех коллег-депутатов принесший в текстовом обращении соболезнования коллегам и близким известного деятеля искусств.

"Ушел из жизни замечательный мастер, чья музыка знакома каждому нашему соотечественнику. Он запомнился поклонникам своим многогранным талантом, удивительной работоспособностью, поистине неиссякаемым вдохновением", - говорится в тексте документа.

Помимо способности композитора сочинять узнаваемые и любимые миллионами граждан хиты, Макаров отметил его насыщенную преподавательскую работу, продлившуюся более шестидесяти лет.

Виктор Лебедев, скончавшийся на 87 году жизни, стал автором музыки, в частности, к таким кинофильмам, как "Гардемарины, вперед!", "Ищите женщину", "Зависть богов", "Трудно быть богом".

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