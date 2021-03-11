Из-за дефицита препарата петербуржцам предлагают перезаписаться на вакцинацию от COVID-19 в другие районы

В шестнадцати пунктах Петербурга, где горожан прививают от коронавируса, закончился препарат от инфекции: дефицит испытывают в медучреждениях Петроградского, Василеостровского и Адмиралтейского районов, оповестили в комитете по здравоохранению.

"Граждан извещают об отмене вакцинации и предлагают перезаписаться в любой другой пункт, где вакцина имеется в наличии. Прикрепление к конкретной поликлинике при этом значения не имеет", - пояснили в комздраве.

Новую поставку вакцины в точках ожидают только на следующей неделе. На текущий момент, в резервах фармбазы препарата нет. В то же время в городских пунктах вакцинации имеется почти 54 тысячи доз лекарства.

О нехватке вакцины ранее заявлял и глава комитета Дмитрий Лисовец.

По состоянию на 10 марта, неизрасходованный остаток доз в поликлиниках составляет 59 687 комплектов. Из всех горожан только более 167 тысяч завершили полный курс вакцинации.