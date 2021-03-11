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11 марта, 18:20

В Купчино массово спиливают деревья и кусты

фото ЗакС политика В Купчино массово спиливают деревья и кусты

Вдоль улицы Олеко Дундича во Фрунзенском районе 11 марта рабочие массово спиливают зеленые насаждения, сообщает паблик "Петербургский гражданин". Таким образом, констатируют активисты, они окончательно потеряли сквер на углу с Купчинской улицей, за который они боролись в последние годы, защищая его от застройки. Де-юре его судьба была предрешена, когда зеленую зону исключили из зоны ЗНОП. Здесь в ближайшее время появится многоквартирное жилье.

"Мнение жителей о несогласии с застройкой нам удалось донести напрямую до чиновников из администрации Фрунзенского района. Замглавы администрации Елена Сальман проблему перенаправила (читай – отфутболила) своей подчинённой Екатерине Сойту. Она же, в свою очередь, сначала заверяла, что чиновники "пытаются помочь", а после – решила просто игнорировать мои сообщения по этому поводу", - рассказал автор поста, Максим Леонов.

Защитники сквера заочно предупреждают чиновников, что следующим может стать сбор подписей не за сохранение подписей, а за отставку руководства районной администрации.

Накануне вечером жители другого района, Красногвардейского, пожаловались на вырубку десятков деревьев в сквере возле дома 28 по Белорусской улице.

фото: "Петербургский гражданин" / ВКонтакте

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