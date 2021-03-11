Организаторы Евровидения отклонили песню от Белоруссии, высмеивающую оппозицию

Администрация международного музыкального конкурса Евровидение (ESC) не допустила до участия в нем песню "Я научу", которую выдвинула Белоруссия в исполнении коллектива "Галасы ЗМеста". Текст, снисходительно изображающий противников режима Александра Лукашенко и их воображаемые связи с западными правительствами, восприняли как неприемлемый политизированный контент.

"Мы написали телеканалу BTRC, который отвечает за участие Беларуси в конкурсе песни "Евровидение", чтобы сообщить им, что песня в ее нынешнем виде не может участвовать в конкурсе. Кроме того, мы попросили их предпринять все необходимые шаги для отправки измененной версии или новой песни, соответствующей правилам ESC", - говорится в заявлении.

Припев песни содержит следующие слова: "Я научу тебя плясать под дудочку / Я научу тебя клевать на удочку, / Я научу тебя ходить по струночке, / Ты будешь всем доволен, рад всему".

Напомним, что правящий Белоруссией 27 лет Лукашенко и его окружение попали под международные санкции после выборов августа 2020 года. США и страны ЕС не признают его легитимным президентом, считая, что результаты выборов были кардинальным образом сфальсифицированы. После массовых протестов внутри страны, вызванных скандальностью подсчета голосов, ужесточились гонения на противников действующей власти. В свою очередь, РФ продолжает поддерживать режим Лукашенко.

В прошлом году Евровидение не проводилось из-за пандемии.