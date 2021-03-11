Финляндия продлила запрет на въезд в страну до 17 апреля

Власти Финляндии решили пролонгировать действие запрета на въезд в страну вплоть до 17 апреля: установленные ограничения введены для всех стран шенгенской зоны, кроме Исландии, уведомляет местное издание Yle.

"Финские власти напоминают, что попасть в страну можно будет только при наличии очень веской причины. Справка о негативном тесте на коронавирус не дает права въезда в страну", - указывается в сообщении Yle.

Правительство страны также призывает граждан без особой нужды не пытаться выехать за рубеж. Кроме того, для предотвращения распространения COVID-19 ограничивается движение на внутреннем и внешнем пограничном контроле.

Добавим также, с 8 по 28 марта в Финляндии на фоне ухудшения эпидемиологической обстановки ужесточили введённые "антиковидные" правила: в скандинавской стране вводится полный локдаун.