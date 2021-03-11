Рособрнадзор признал петербургскую систему образования лучшей в стране

Рособранадзор проанализировал качество систем образования в разных регионах страны, посвятив результатам исследования целый интернет-портал. Победу в этом зачете одержал Петербург, набрав 92,1 балла. Эксперты смотрели на три главных критерия: результаты школьников, развитие образовательной среды и эффективность управления в сфере образования того или иного субъекта РФ.

"Это результат колоссального труда наших педагогов. Они еще раз доказали, что петербургская школа – лучшая в стране. Благодаря учителям школьники завоевывают медали на международных олимпиадах, выпускники блестяще сдают экзамены, получают аттестаты с отличием и поступают в ведущие вузы", - оценил успех вверенного ему города губернатор Александр Беглов.

Москва отстала от Петербурга на одну десятую балла. Далее следуют Ленинградская (77,1), Калининградская (76,5) и Ярославская (76,2) области. Глава Рособрнадзора Анзор Музяев пообещал интенсивно консультироваться с представителями регионов, попавших в аутсайдеры, и оказывать им всяческое содействие.

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