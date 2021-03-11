18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

19:18

Рособрнадзор признал петербургскую систему образования лучшей в стране

фото ЗакС политика Рособрнадзор признал петербургскую систему образования лучшей в стране

Рособранадзор проанализировал качество систем образования в разных регионах страны, посвятив результатам исследования целый интернет-портал. Победу в этом зачете одержал Петербург, набрав 92,1 балла. Эксперты смотрели на три главных критерия: результаты школьников, развитие образовательной среды и эффективность управления в сфере образования того или иного субъекта РФ.

"Это результат колоссального труда наших педагогов. Они еще раз доказали, что петербургская школа – лучшая в стране. Благодаря учителям школьники завоевывают медали на международных олимпиадах, выпускники блестяще сдают экзамены, получают аттестаты с отличием и поступают в ведущие вузы", - оценил успех вверенного ему города губернатор Александр Беглов.

Москва отстала от Петербурга на одну десятую балла. Далее следуют Ленинградская (77,1), Калининградская (76,5) и Ярославская (76,2) области. Глава Рособрнадзора Анзор Музяев пообещал интенсивно консультироваться с представителями регионов, попавших в аутсайдеры, и оказывать им всяческое содействие.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.
Подписывайтесь на ЗакС.Ру:
Яндекс.Дзен
Телеграм
 Яндекс.Новости

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
20:55 КПРФ в Москве оспаривает полицейский план "Крепость" в отношении задержанных на митингах

20:14 Почти 300 тысяч петербуржцев привились кончающимся первым компонентом "Спутника V"

20:03 Муниципал: Депутат МО "Смольнинское" Хрщонович отчитался перед избирателями

19:57 В РПЦ хотят помешать росту популярности кремации

19:45 Музей городской скульптуры объявил закупку на перемещение экспозиции из Благовещенской церкви

19:40 Петербург в погоне за электронным голосованием

19:18 Рособрнадзор признал петербургскую систему образования лучшей в стране

18:55 Финляндия продлила запрет на въезд в страну до 17 апреля

18:46 Организаторы Евровидения отклонили песню от Белоруссии, высмеивающую оппозицию

18:20 В Купчино массово спиливают деревья и кусты

18:15 Из-за дефицита препарата петербуржцам предлагают перезаписаться на вакцинацию от COVID-19 в другие районы

17:38 "Ушел замечательный мастер": Макаров выразил соболезнования близким композитора Виктора Лебедева

17:37 В Кургане полиция задержала активиста, вставшего в пикет в поддержку главы местного штаба Навального

17:13 Бывшей юристке ЗакСа на полтора года запретили водить машину

17:11 Путин требует от чиновников защиты россиян от "ценовых ударов"

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru