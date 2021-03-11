Петербург в погоне за электронным голосованием

Петербург вновь претендует на проведение дистанционного электронного голосования, в этот раз - на сентябрьских выборах 2021 года. Санкт-Петербургская избирательная комиссия уже отправила в ЦИК все запрашиваемые данные. Опрошенные ЗАКС.Ру эксперты разделились во мнении, стоит ли проводить в городе новый вид голосования. Зато практически все считают, что Центризбирком включит Петербург в регионы с дистанционным электронным голосованием, несмотря на отказ в аналогичной просьбе летом 2020 года.

Попасть в тренды

Санкт-Петербургская избирательная комиссия 10 марта направила в Центризбирком данные по возможности проведения дистанционного электронного голосования в городе, сообщили ЗАКС.Ру в пресс-службе Горизбиркома. В комиссии добавили, что в ЦИК направлены данные по обеспеченности города интернетом и по эпидемиологической ситуации - последнее уточнялось у соответствующих органов.

Центризбирком планирует провести дистанционное электронное голосование (ДЭГ) в Москве и еще пяти регионах. В столице для этого используют собственный сервис, а в регионах - специально созданную ЦИК, Минцифры и "Ростелекомом" платформу, рассказывала 3 февраля глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова. Она уточнила, что правила для всех будут общими. Памфилова тогда же сообщила, что Центризбирком соберет со всех регионов заявки на проведение ДЭГ. Такую возможность получат те, кто будет соответствовать всем критериям, отметила глава ЦИК.

Пока неизвестно, когда Центризбирком планирует назвать субъекты России, в которых организуют дистанционное электронное голосование. Пресс-секретарь Горизбиркома Александр Попков предположил, что ясность в этом вопросе должна наступить ближе к маю - перед завершающим этапом тренировки по использованию ГАС "Выборы" и программно-технического комплекса ДЭГ.

Эту тренировку ЦИК проводит для всех уровней избиркомов, которые будут задействованы в голосовании в сентябре. Центральная комиссия сообщила, что мероприятия пройдут в три этапа: подготовительный - с 17 марта по 2 апреля, основной – с 6 апреля по 18 мая, а заключительный – с 19 по 21 мая.

Член ГИК Дмитрий Краснянский заявил, что Петербург готов к проведению дистанционного электронного голосования. Он считает идею ДЭГ хорошей и уверен, что рано или поздно к этому все придут, а в будущем в любом случае такой вид голосования будет использоваться везде.

- Петербург в большой степени охваченный линиями и скоростью интернета, много людей, которые пользуются Госуслугами, и людей, которые в принципе могут обращаться с разного рода гаджетами, - заявил Краснянский в разговоре с ЗАКС.Ру.

По его мнению, дистанционное электронное голосование очень удобно для избирателей. С ним согласен политолог Дмитрий Солонников. За дистанционным электронным голосованием будущее, считает он, и чем раньше Петербург начнет внедрять эту платформу, тем лучше.

- На мой взгляд, Петербург лучше всех остальных субъектов нашей страны, даже лучше Москвы, готов, с точки зрения техники и людей, к тому, чтобы проводить именно электронное голосование. И глубина проникновения интернета у нас соответствующая, и количество людей, работающих в интернете, - озвучил Солонников свое мнение.

Член Горизбиркома от "Яблока" Ольга Покровская сказала, что вопрос о необходимости ДЭГ в Петербурге довольно сложный. Она считает, что новации, способствующие привлечению избирателей и модернизирующие процесс выборов, правильные. Другое дело - как это будет использовано, отметила Покровская.

на фото: Ольга Покровская

- Примерно та же самая история, что с топором. Наверняка древний человек изобрел топор для каких-то жизненных потребностей: чтобы добывать пищу, чтобы строить жилище. А то, что потом появились люди типа Раскольникова, не его вина. Так и здесь. Фальсифицировать результат можно при любом методе голосования, - поделилась "яблочница".

Она отметила, что существует недоверие граждан к дистанционному электронному голосованию, и оно оправдано. При этом, если его грамотно организуют, то Покровская, по ее словам, скорее поддерживает использование ДЭГ. Во всяком случае эта система будет не под влиянием "местечковых царьков", считает член Горизбиркома.

Покровская добавила, что другое нововведение - комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) - показали свою эффективность. Там, где их использовали на муниципальных выборах 2019 года, в советы смогли пройти "неугодные власти кандидаты", пояснила представительница "Яблока" в СПбИК.

Ее коллега по Горизбиркому Алексей Березин (Партия роста) так же в разговоре с ЗАКС.Ру отметил положительный эффект от КОИБов. К дистанционному электронному голосованию он пока относится неоднозначно. Березин напомнил, что пока ЦИК не представил саму платформу и не описал подробно принцип ее работы.

- Мне интересно не со слов и комментариев членов ЦИКа прессе, а из чего-то другого это узнать. А у меня для этого нет никаких документов, проектов и прочего, - сказал член ГИК.

Без подробной информации не ясно, чего ожидать от дистанционного электронного голосования, добавил Березин. Он считает, что сначала на себе эту систему должна обкатать Москва, которая уже более-менее к этому готову. А уже после публичного представления платформы для ДЭГ, ее тестирования, можно будет говорить о проведении такой формы плебисцита в Петербурга, заявил Березин.

Он и Покровская отметили, что коллегиально Горизбирком не принимал решения об организации ДЭГ в Петербурге. По их словам, об отправке материалов в ЦИК они узнали от СМИ.

Политолог Александр Конфисахор заявил ЗАКС.Ру, что крайне негативно относится к дистанционному электронному голосованию. По его мнению, такой способ плебисцита дает много возможностей для фальсификации результатов.

- Там можно столько всего наделать, что никакие наблюдатели, никакие обещания про честные выборы… Они практически невыполнимы становятся. Здесь просто наша городская избирательная комиссия хочет быть в тренде. Это сейчас одобрено, принято решение, что так и будет. Понятно, что тот, кто первым примет участие в таком мероприятии, удостоится, как минимум, похвал, наград и какого-то благосклонного взгляда сверху.

Вторая попытка

В 2020 году Горизбирком уже пытался получить возможность проводить в городе ДЭГ во время голосования по поправкам в Конституцию. Тогда в Петербурге даже тестировали собственную платформу для плебисцита. Ее разработали в лаборатории электоральной политики Ленинградского государственного университета имени Пушкина, а проверяли на родителях школьников. Некоторые пользователи платформы жаловались, что проголосовать у них не получилось по тем или иным причинам. Но соразработчик проекта Станислав Еремеев заявил, что тестирование прошло успешно. Центризбирком публично петербургскую систему не комментировал.

ЦИК выбирал регионы, в которых проведут ДЭГ в начале июня 2020 года. Петербург представляла вице-губернатор Ирина Потехина. Она рассказала, что есть три причины для использования ДЭГ в городе: сложная эпидемиологическая ситуация, отъезд части петербуржцев на дачи в Ленинградскую область и большой опыт гражданской активности в цифровой среде. Однако, Центризбирком решил не давать Петербургу такую возможность. Памфилова отметила, что в городе потрясающая электронная база и мощные разработки, но есть вопросы к качеству работы Санкт-Петербургской избирательной комиссии.

Члены Горизбиркома Олег Зацепа и Дмитрий Краснянский тогда заявили, что город на Неве был вполне готов к проведению ДЭГ. Краснянский добавлял, что Центризбирком ругает ГИК по привычке.

на фото: Олег Зацепа и Дмитрий Краснянский

Уже после голосования по поправкам в Конституцию ЦИК выразил недоверие занимавшему тогда пост председателя Санкт-Петербургской избирательной комиссии Виктору Миненко. Остальным членам комиссии Центризбирком предложил самостоятельно сложить полномочия. Делать этого они не стали, только Миненко освободил место в комиссии - по решению губернатора Петербурга Александра Беглова. Новым руководителем избиркома стала Наталья Чечина, которая ранее работала главой администрации Курортного района. Утверждая ее кандидатуру заместитель председателя Центризбиркома Николай Булаев выразил надежду, что при Чечиной Горизбирком "изменит не только настроение внутри, но и восприятие внешнее".

Член Горизбиркома Покровская считает, что в том числе из-за этого нового назначения Петербург сможет получить право использовать дистанционное электронное голосование в сентябре 2021 года.

- Прошлогодний отказ был связан с общим недоверием к Санкт-Петербургской избирательной комиссии, которое ЦИК неоднократно высказывала. Что будет в этот раз… Назначили в очередной раз председателя, которого они рекомендовали. После этого было бы довольно странно снова выказывать это недоверие. Я думаю, что разрешат, - сказала Покровская.

С ней несогласен член Горизбиркома Березин. Он напомнил, что ЦИК требовала покинуть комиссию не только председателя.

- У нас сменился только председатель, я напомню. Весь остальной состав комиссии, как минимум к половине которых есть реальное недоверие со стороны многих, в том числе ЦИКа, они все остались на своем месте, - сказал Березин.

Он добавил, что также 30 новых территориальных избирательных комиссий сформированы "тоже понятно каким образом". ЗАКС.Ру подробно рассказывал, кто вошел в составы новых ТИК.

Поэтому недоверие к Горизбиркому еще сохранилось, считает Березин. По его мнению, Центризбирком вновь откажется проводить дистанционное электронное голосование в городе на Неве.

Член ГИК Краснянский же считает, что в этот раз Петербургу повезет больше. Санкт-Петербургская избирательная комиссия хорошо исполняет свои обязанности, заявил член избиркома:

- Мы очень хорошо работали и работаем. И с каждым днем мы работаем все лучше.

Его коллега Покровская еще одним аргументов за то, что Центризбирком решит организовать ДЭГ в Петербурге, назвала исправление всех прошлогодних технических недостатков. Она сообщила, что в этом ее заверил Краснянский.

Политолог Конфисахор считает, что в 2021 году ЦИК будет лояльнее к СПбИК. По его мнению, это не связано со сменой руководства Горизбиркома.

- Я не думаю, что это как-то с руководством связано, что вдруг новый руководитель обладает таким авторитетом. Просто подготовились и показали, что технически способны это сделать, - сказал Конфисахор.

Политолог Солонников считает, что согласие или отказ Центризбиркома организовать ДЭГ в Петербурге - политическое решение. По его мнению, ЦИКу удобно использовать Горизбирком как "мальчика для битья". Нарушений в Петербурге не намного больше, чем в других субъектах, считает Солонников.

- Петербург - значимый регион. Про него сказать - и все заметили, - заявил политолог.

Он уверен, если ЦИКу удобнее оставить Петербург в том же качестве "мальчика для битья", то городу не дадут ДЭГ, если "готовность города к проведению дистанционного электронного голосования восторжествует", то Горизбирком будет организовывать новый вид плебисцита.

София Саттарова

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