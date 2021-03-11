Музей городской скульптуры объявил закупку на перемещение экспозиции из Благовещенской церкви

Музей городской скульптуры 11 марта опубликовал закупку на перемещение экспозиций "Знаки памяти" и "Монументальная скульптура Петербурга". Максимальная стоимость работ - 6,6 млн рублей.

Согласно документам, музею необходимо переместить 42 экспоната "Знаки памяти" и 33 единицы оборудования из Благовещенской усыпальницы (церкви) в зал "Некрополя мастеров искусств". Еще часть оборудования надо перевести в помещение для хранения в Чернорецком переулке. В "Некрополе мастеров искусств" и планируется вновь открыть выставку "Знаки памяти". Дата открытия - 20 июня 2021 года, сказано в документах закупки.

Из "Некрополя мастеров" музей планирует перевезти 60 моделей памятников и 50 единиц оборудования в здание "Нового выставочного зала" на Невском проспекте. Экспозицию планируют открыть 7 июня 2021 года.

Там же отмечается, что исполнитель должен подготовить не менее трех вариантов общего художественно-оформительского и технического решения для обеих выставок. Затем на основе эскизных проектов следует подготовить проектные альбомы с трехмерными моделями помещений, авторскими фотографиями всех экспонатов и другим. Уже после этого исполнитель должен приступить к подготовке выставочных пространств для экспозиций.

Напомним, в декабре 2020 года стало известно о заявке Санкт-Петербургской епархии, которая попросила передать ей в пользование помещение на втором этаже Благовещенской усыпальницы. Тогда там располагалась экспозиция "Знаки памяти" Музея городской скульптуры. Ряд общественников в Петербурге выступили против одобрения заявки РПЦ, но власти города все же приступили к выселению музея. По информации ЗАКС.Ру, еще до наступления 2021 года "Знаки памяти" перевезли со второй этажа Благовещенской усыпальницы. Об этом же сообщает "Эхо Москвы в Петербурге". В настоящий момент официально комитет имущественных отношений не одобрил заявку РПЦ на передачу помещения.

София Саттарова