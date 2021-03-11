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19:45

Музей городской скульптуры объявил закупку на перемещение экспозиции из Благовещенской церкви

фото ЗакС политика Музей городской скульптуры объявил закупку на перемещение экспозиции из Благовещенской церкви

Музей городской скульптуры 11 марта опубликовал закупку на перемещение экспозиций "Знаки памяти" и "Монументальная скульптура Петербурга". Максимальная стоимость работ - 6,6 млн рублей

Согласно документам, музею необходимо переместить 42 экспоната "Знаки памяти" и 33 единицы оборудования из Благовещенской усыпальницы (церкви) в зал "Некрополя мастеров искусств". Еще часть оборудования надо перевести в помещение для хранения в Чернорецком переулке. В "Некрополе мастеров искусств" и планируется вновь открыть выставку "Знаки памяти". Дата открытия - 20 июня 2021 года, сказано в документах закупки. 

Из "Некрополя мастеров" музей планирует перевезти 60 моделей памятников и 50 единиц оборудования в здание "Нового выставочного зала" на Невском проспекте. Экспозицию планируют открыть 7 июня 2021 года. 

Там же отмечается, что исполнитель должен подготовить не менее трех вариантов общего художественно-оформительского и технического решения для обеих выставок. Затем на основе эскизных проектов следует подготовить проектные альбомы с трехмерными моделями помещений, авторскими фотографиями всех экспонатов и другим. Уже после этого исполнитель должен приступить к подготовке выставочных пространств для экспозиций. 

Напомним, в декабре 2020 года стало известно о заявке Санкт-Петербургской епархии, которая попросила передать ей в пользование помещение на втором этаже Благовещенской усыпальницы. Тогда там располагалась экспозиция "Знаки памяти" Музея городской скульптуры. Ряд общественников в Петербурге выступили против одобрения заявки РПЦ, но власти города все же приступили к выселению музея. По информации ЗАКС.Ру, еще до наступления 2021 года "Знаки памяти" перевезли со второй этажа Благовещенской усыпальницы. Об этом же сообщает "Эхо Москвы в Петербурге". В настоящий момент официально комитет имущественных отношений не одобрил заявку РПЦ на передачу помещения. 

София Саттарова

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