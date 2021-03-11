В РПЦ хотят помешать росту популярности кремации

Глава Синодального отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ Владимир Легойда опубликовал в своем Telegram-канале текст, в котором порассуждал о формах погребения и прощания с умершими. В своем посте священнослужитель приходит к умозаключению, что традиционный способ погребения остается наиболее желательным и распространенным в разных конфессиях и вместе с тем должен устраивать власть. Но экономически ситуация грозит обернуться в невыгодную для РПЦ сторону, чего Легойда не хочет допустить.

"Аргументы, что в крупных городах не хватает земли для захоронения, место на кладбище стоит крайне дорого, известны. Однако сценарий, когда в каждом российском городе будет построен крематорий, предоставляющий дешевые "услуги", видится неприемлемым", - пишет представитель духовенства.

Легойда также обращает внимание на то, что кремация не должна быть сознательным выбором для религиозных людей, а церковь соглашается проводить службы по кремированным, имея в виду, что речь в таких случаях чаще всего идет о малоимущих гражданах.