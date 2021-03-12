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9:27

Следователи установили круг лиц, причастных к петербургскому "снежному делу"

фото ЗакС политика Следователи установили круг лиц, причастных к петербургскому "снежному делу"

Петербургские следователи установили граждан, подозреваемых в хищении бюджетных средств, выделенных на уборку города от снега, проинформировали в региональном управлении МВД России.

Днём ранее полиция провела обыски в рамках дела о присвоении свыше 9 млн рублей. В основу разбирательства легли материалы оперативной проверки сведений, полученных из петербургского подразделения Росфинмониторинга.

Во время проведения оперативных мероприятий правоохранители изъяли 5 млн рублей.

Статус подозреваемых получили 46-летний экс-руководитель бюджетного учреждения и двое гендиректоров компаний - 36 и 64 лет. Последнего обязали явиться в отдел полиции для опроса, остальные задержаны по подписке о невыезде.

"Фонтанка", ссылаясь на собственные источники, называет имена причастных к разбирательствам: это - бывший директор ГУДП "Центр" Геннадий Фомин, руководитель ООО "Эконева" Юрий Чернокозинский и гендиректор ООО "Вымпел" Валентин Тиунов.

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