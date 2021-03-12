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11:09

В России выявили 9,7 тысяч новых случаев COVID-19

фото ЗакС политика В России выявили 9,7 тысяч новых случаев COVID-19

В России за последние сутки зафиксировано 9 794 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

За время эпидемии с марта 2020 года в стране выявлено 4 370 617 случаев заболевания во всех регионах. По официальным данным, от коронавируса умерли 91 220 человек, 486 летальных исходов внесли в статистику за последние сутки.

В Петербурге коронавирусом заразились еще 957 человек. Число выявленных случаев заболевания возросло до 378 705, сейчас более 41 031 пациент. Еще 46 смертей в городе признаны связанными с коронавирусом, всего штаб сообщает об 11 573 летальных исходов.

В Москве, где заболевших больше всего, заразились еще 1 610 человек (63 423 сейчас болеют). В Подмосковье – 476 (35 043 проходят лечение). В Ленобласти заболели 122 человека за сутки (1 958 болеют прямо сейчас).

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