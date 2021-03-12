Депутата-единоросса из Ленобласти арестовали за незаконный оборот оружия

Муниципал и двое его сообщников отправлены под арест в Лодейнопольском районе Ленобласти по обвинению в незаконном обороте и изготовлении оружия, оповестили в региональном Следственном комитете.

Как полагают в СК, подозреваемые вместе с неустановленным кругом лиц купили пистолет-пулемет "Суоми М 1" со следами переделки, револьвер "Наган" образца 1985 года и более 100 патронов, после чего перепродали оружие и боеприпасы общему знакомому, получив за сделку более 220 тысяч рублей.

Кроме того, подельники видоизменили охолощенный пистолет-пулемет (аналог "Судаева"), переделав его под стрельбу боевыми патронами, и также сбыли.

В отношении соучастников преступления возбуждены уголовные делопроизводства по статьям "Незаконное приобретение, хранение, перевозка оружия" (ч. 2 ст. 222 УК РФ) и "Незаконное изготовление оружия группой лиц по предварительному сговору" (ч. 2 ст. 223 УК РФ).

Подозреваемых поместили в следственный изолятор.

"Интерфакс" сообщает, что арестованным муниципалом может являться 32-летний Олег Майдаков, состоящий в партии "Единая Россия".