Начальник Главка Плугин выступит перед депутатами 17 марта

Руководитель ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти генерал-майор Роман Плугин выступит с докладом перед Законодательным собранием города в среду, 17 марта. Об этом объявил депутат Денис Четырбок во время заседания возглавляемого им комитета по законодательству.

В рамках ежегодного отчета Плугину предстоит рассказать о деятельности органов внутренних дел в 2020 году и ответить на вопросы депутатов. Начало доклада запланировано на 11-00.

Напомним, прошлогоднее выступление Плугина в Мариинском дворце не обошлось без скандала. Задать вопросы полицейскому генералу захотели не менее 20 депутатов, однако спикер ЗакСа Вячеслав Макаров позволил это сделал только пяти единороссам, успевшим записаться первыми. Когда на часах было 12:00 Макаров, согласно регламенту, объявил перерыв, после которого Плугин в зал заседания уже не вернулся.

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