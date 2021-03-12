18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

12:28

СК передал в МВД Петербурга заявление велосипедиста, избитого силовиками на акции 23 января

фото ЗакС политика СК передал в МВД Петербурга заявление велосипедиста, избитого силовиками на акции 23 января

Следственный комитет перенаправил в управление МВД по Петербургу заявление велосипедиста, пострадавшего от действий силовиков во время акции протеста 23 января на площади Восстания, сообщает "Апология протеста",

Напомним, 23 января четверо полицейских во время задержаний на площади Восстания сбили мужчину с велосипеда и, как видно на кадрах видео этого момента, начали его бить, в том числе ногами и спецсредствами. Постардавшего доставили в больницу на "скорой", медики диагностировали у него травму головы.

Велосипедист подал заявление в СК с требованием проверить действия полицейских. Однако Следком перенаправил обращение в управление собственной безопасности петербургского МВД. По словам представителей "Апологии протеста", полковник юстиции указал, что если в УСБ обнаружат признаки состава преступления в действиях коллег, то материалы проверки вернутся в СК.

23 января в ряде городов России прошли крупные акции протеста в поддержку Алексея Навального. В Петербурге на нее вышли не менее десятка тысяч человек, несмотря на закрытие центральных станций метро, перекрытие мостов через Неву для пешеходов. Эта акция стала крупнейшей в городе за последние годы.

фото: Михаил Масленников / ЗАКС.Ру

Подписывайтесь на ЗакС.Ру:
Яндекс.Дзен
Телеграм
 Яндекс.Новости
Все материалы по теме

11 марта, 20:55 КПРФ в Москве оспаривает полицейский план "Крепость" в отношении задержанных на митингах

11 марта, 17:37 В Кургане полиция задержала активиста, вставшего в пикет в поддержку главы местного штаба Навального

11 марта, 16:52 МВД: На акциях протеста силовики заклеивали нагрудные жетоны из-за особого крепления бронежилетов

11 марта, 10:05 В Самаре полицейские пришли с обысками к активистам штаба Навального

10 марта, 16:12 Суд вынес первый приговор в связи с московскими январскими акциями за Навального

10 марта, 14:24 "Лишние люди туда не будут попадать": Росгвардия предлагает выделять "компактные" места для СМИ на протестах

10 марта, 11:27 Глава МВД Москвы заявил о законности применение силы к участникам акций в поддержку Навального

9 марта, 13:52 Суд в Петербурге оштрафовал "ВКонтакте" за несвоевременное удаление поста перед акцией 23 января

9 марта, 10:59 "Медуза": ФСБ насчитала 90 тысяч участников митингов 23 и 31 января

5 марта, 17:10 Первый участник российских протестов 23 января получил реальный срок


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
13:15 "Ведомости": Навальный будет отбывать срок в ИК-2 Покрова

12:59 Учредители АНО "Седьмая студия" решили ее ликвидировать

12:42 РПЦ отстранила от руководства приходами священника, арестованного за участие в протестах

12:28 СК передал в МВД Петербурга заявление велосипедиста, избитого силовиками на акции 23 января

11:59 Соратник Сергея Фургала заключил досудебное соглашение с Генпрокуратурой

11:47 Более 900 единиц техники убирают улицы Петербурга перед метелью

11:39 Начальник Главка Плугин выступит перед депутатами 17 марта

11:33 Депутата-единоросса из Ленобласти арестовали за незаконный оборот оружия

11:09 В России выявили 9,7 тысяч новых случаев COVID-19

10:55 В Парголово появится жилой комплекс для молодых очередников за 2 млрд рублей

10:34 Песков поведал о росте кибератак на Кремль

9:55 Суд в Петербурге запретил паблики с "блатной лирикой и тюремными стихами"

9:27 Следователи установили круг лиц, причастных к петербургскому "снежному делу"

11 марта, 20:55 КПРФ в Москве оспаривает полицейский план "Крепость" в отношении задержанных на митингах

11 марта, 20:14 Почти 300 тысяч петербуржцев привились кончающимся первым компонентом "Спутника V"

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru