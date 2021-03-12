СК передал в МВД Петербурга заявление велосипедиста, избитого силовиками на акции 23 января

Следственный комитет перенаправил в управление МВД по Петербургу заявление велосипедиста, пострадавшего от действий силовиков во время акции протеста 23 января на площади Восстания, сообщает "Апология протеста",

Напомним, 23 января четверо полицейских во время задержаний на площади Восстания сбили мужчину с велосипеда и, как видно на кадрах видео этого момента, начали его бить, в том числе ногами и спецсредствами. Постардавшего доставили в больницу на "скорой", медики диагностировали у него травму головы.

Велосипедист подал заявление в СК с требованием проверить действия полицейских. Однако Следком перенаправил обращение в управление собственной безопасности петербургского МВД. По словам представителей "Апологии протеста", полковник юстиции указал, что если в УСБ обнаружат признаки состава преступления в действиях коллег, то материалы проверки вернутся в СК.

23 января в ряде городов России прошли крупные акции протеста в поддержку Алексея Навального. В Петербурге на нее вышли не менее десятка тысяч человек, несмотря на закрытие центральных станций метро, перекрытие мостов через Неву для пешеходов. Эта акция стала крупнейшей в городе за последние годы.

фото: Михаил Масленников / ЗАКС.Ру