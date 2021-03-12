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12:59

Учредители АНО "Седьмая студия" решили ее ликвидировать

фото ЗакС политика Учредители АНО "Седьмая студия" решили ее ликвидировать

Автономная некоммерческая организация по развитию и популяризации современного искусства "Седьмая студия" ликвидирована, передает "Интерфакс" со ссылкой на данные базы "СПАРК-Интерфакс".

Согласно базе, решение о ликвидации "Седьмой студии" приняли учредители АНО в сентябре 2020 года на внеочередном собрании правления.

Напомним, в 2017 – 2020 годах следствие вело так называемое дело "Седьмой Студии". Режиссера Кирилла Серебренникова, продюсера Алексея Малобродского и экс-директора "Седьмой студии" Юрия Итина обвинили в хищении 129 млн рублей из бюджета, выделенных на проект "Платформа". Все они и еще одна фигурантка дела, экс-глава департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Минкульта Софья Апфельбаум, отрицали вину. Показания на фигурантов дела дала экс-бухгалтер "Седьмой студии" Нина Масляева, которая заключила сделку со следствием.

В итоге Мещанский суд Москвы приговорил Серебренникова, Малобродского, Итина и Апфельбаум к условным срокам и штрафу, признав виновными.

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