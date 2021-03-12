"Ведомости": Навальный будет отбывать срок в ИК-2 Покрова

Политику Алексею Навальному предстоит отбывать наказание в исправительной колонии №2 Покрова Владимирской области, поделились с "Ведомостями" близкие к локальному подразделению ФСИН источники.

Один из них поделился, что "на личном деле Навального ИК-2 указана как конечный пункт". Впрочем, официального подтверждения данной информации по-прежнему нигде нет.

В покровской колонии, вспоминал источник, осведомленный с обстановкой внутри, "все заточено под то, чтобы подчинить тебя системе и изолировать от социума", хотя с приходом нового начальника тюрьмы Александра Муханова "ситуация стала лучше, стали меньше бить, чем при прошлом начальнике [Александре Зотове]".

Об ИК-2, как о месте, куда этапируют Навального, ранее сообщали источники портала "Ярновости", ТАСС и "Медиазоны" в конце февраля.

3 марта адвокат оппозиционера Вадим Кобзев известил, что он пребывает в карантине СИЗО-3 в Кольчугино.

Со слов бывших сидельцев, покровская ИК-2 известна суровыми порядками и чрезмерной строгостью по отношению к арестантам.