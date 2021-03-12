18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

14:25

Здание БДТ на Фонтанке закроют для проведения очередных восстановительных работ

фото ЗакС политика Здание БДТ на Фонтанке закроют для проведения очередных восстановительных работ

Исторический особняк Большого драматического театра (БДТ) им. Товстоногова, расположенный на набережной реки Фонтанки, вновь закрывается для проведения восстановительных работ, к которым вынуждены прибегнуть после некачественного ремонта, проведённого в 2014 году. По плану, реставрация должна быть завершена к концу 2021 года.

Спектакли БДТ покажут на пяти площадках: на Второй сцене (Каменноостровский театр, пл. Старого Театра, 13), а также на сценах Александринского театра, МДТ, "Балтийского дома" и ТЮЗа. 

С 1 апреля, уточнили в БДТ, стартует очередной этап "ликвидации последствий некачественной реконструкции 2011–2014 гг., которая при попустительстве прежних подрядчиков привела к постоянным протечкам в подвальных помещениях и на крыше".

Работы проводятся по заказу Минкульта. Реконструкцией занимается АО "Ренессанс-Реставрация", которая должна завершить гидроизоляцию подвалов, демонтировать инженерное и театральное оборудование и полностью снять сцену-трансформер. После всё следует вернуть на прежние места.

Напомним, после последней капитальной реставрации БДТ были обнаружены протечки крыши и затопление подвала. Минкульт решил засудить подрядчика и подал иск в размере 300 млн рублей. После были возбуждены 3 уголовных дела.

Подписывайтесь на ЗакС.Ру:
Яндекс.Дзен
Телеграм
 Яндекс.Новости

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
20:21 Глава СПЧ призвал дать правовую оценку выставке с человеческими телами в ВДНХ

19:54 В Смольном заявили о высокой вероятности нового подъема заболеваемости COVID-19 в Петербурге

19:22 Депутата Мосгордумы Митрохина задержали из-за участия в акции 23 января

18:59 КГИОП признал деревянные дачи в Озерках и Лисьем Носу памятниками регзначения

18:53 ТАСС: Навального увезли из СИЗО в ИК-2 Покрова

18:26 ФСИН подумывает привлечь заключенных к уборке Арктики

18:10 Муниципал: Независимые мундепы России хотят провести Земский съезд в конце мая

17:59 Архангельского активиста оштрафовали за участие в январской акции, на которую он опоздал

17:52 В ЗакСе прошла первая рабочая группа по закону о медвытрезвителях

17:28 Смольный и РФС подписали соглашение о развитии массового футбола в Петербурге

17:23 Суд согласился отпустить экс-главу Карелии Нелидова по УДО

16:58 МВД наказало сотрудников, заклеивших жетоны на протестах в поддержку Навального

16:57 КСП нашла новые нарушения в работе комитета по физкультуре - на 299 млн рублей

16:31 Экспертиза СК: Полученные при задержании травмы шаман Габышев мог нанести себе сам

15:55 Минюст планирует сократить в 1,5 раза число заключенных в колониях к 2030 году

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru