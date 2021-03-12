Роспотребнадзор нашел нарушения в извинениях силовика перед Маргаритой Юдиной в больничной палате

Роспотребнадзор признал, что ударивший Маргариту Юдину ногой в живот на акции 23 января силовик извинялся перед ней в палате больницы с нарушением противоэпидемиологическихх норм, ответ ведомства опубликовала "Команда 29".

В Роспотребнадзоре заявили, что провели санитарно-эпидемиологическое расследование в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе, куда доставили пострадавшую Юдину. Посмотрев фото и видео с моментом извинений силовика, сотрудники Роспотребнадзора пришли к выводу, что он нарушил противоэпидемиологический режим больницы.

Также Роспотребнадзор нашел нарушения при учете и регистрации инфекционных заболеваний в больнице, при проведении текущей уборки и дезинфекции помещений. За это НИИ привлекли к административной ответственности и предписали устранить нарушения, сообщили в ведомстве.

Напомним, 23 января на митинге в поддержку Алексея Навального силовик ударил Юдину ногой в живот, когда она попыталась задать полицейским вопрос о задержании одного из участников. Женщина упала, ударившись головой об асфальт, ее госпитализировали, но выписали после публикации видео с извинениями силовика в больничной палате. Спустя несколько дней Юдина попала в больницу повторно из-за ухудшения состояния на фоне сотрясения мозга.

Несмотря на видео с извинениями силовика, женщина была намерена привлечь его к ответственности: адвокаты Юдиной обратились в СК с требованием сообщить о решении о возбуждении дела. Подавали подобные заявления и другие деятели. К примеру, правозащитник Динар Идрисов в итоге получил ответ от УСБ ГУ МВД по Петербургу, которое не увидело повода возбуждать дело в отношении полицейского.