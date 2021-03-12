Смольный закрывает движение под "мостом глупости": резонансный участок дороги ждёт углубление

В комитете по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга оповестили о закрытии движения под мостом через реку Кузьминку на улице Софийской: переправе, в народе именуемой "мостом глупости" из-за частого застревания под ней грузовых авто, предстоит восстановительный ремонт. В дальнейшем планируют заняться и самой улицей, углубив её на безопасное для проезда транспорта расстояние.

Работы начнутся уже завтра, 13 марта. "Мостотрест" займётся "обновлением" нижнего пояса "верховой коробчатой балки пролетного строения" над улицей Труда. После дополнительно изучат состояние балок и рассмотрят, в том числе, возможность полного закрытия участка для движения ТС.

После этого начнут капитальный ремонт самой улицы: предполагается, что габарит проезда будет увеличен до 4,5 метров, чтобы соответствовать категории дороги. Пока что на переправе висит знак 3.13. "Ограничение высоты" 2,7 м. Ожидается, что габарит увеличат без подъёма моста, а посредством углубления проезжей части. Срок работ пока не установлен.

Объезжать закрытый участок можно будет по Ленсоветовской дороге с выездом на Софийскую улицу; после следовать по разворотному кольцу на пересечении Софийской улицы и Усть-Ижорского шоссе со съездом на улицу Труда. Движение по участку с улицы Труда на Ленсоветовскую дорогу будет организован с разворотом на Софийской улице.

"Мост глупости" ввели в эксплуатацию в 2014 году, и начиная с тех пор он систематически "ловит" нерадивых водителей (обычно "Газелей), уверенных в том, что "проскочат" по габаритам. В январе мост отметил юбилей, поймав свою 200 "жертву". К слову, сегодня под переправу попали сразу два грузовика.

Фото: Мост глупости (официальная группа) / "ВКонтакте"