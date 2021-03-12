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15:34

"Организации протестного толка": МВД объяснило визиты с предостережениями перед протестами в Петербурге списками Центра "Э"

фото ЗакС политика "Организации протестного толка": МВД объяснило визиты с предостережениями перед протестами в Петербурге списками Центра "Э"

Управление МВД по Петербургу в ответ на запрос депутата ЗакСа Бориса Вишневского заявило, что приходило к членам "Яблока" с предостережениями перед акциями протеста на основе списков Центра "Э", ответ ведомства Вишневский опубликовал в соцсетях.

В запросе Вишневский спрашивал полицию о визитах правоохранителей к "яблочникам" Владимиру Молодожене, Вадиму Ваганову, Юрию Багрову, Максиму Халимовскому, а также к корреспонденту "Медиазоны" Давиду Френкелю и юристке Варваре Михайловой. К ним 21-23 января полицейские приходили с предостережениями о недопустимости нарушения ст. 20.2 КоАП, требуя расписаться в ознакомлении или записывая процесс на видео. При этом никто из упомянутых "яблочников" к административной ответственности по этой статье ранее не привлекался.

В МВД ответили, что основанием для визитов стали "списки лиц, причисляющих себя к организациям протестного толка, деятельность которых может способствовать нарушению общественного порядка", и эти списки подготовил Центр "Э". И потому было организовано "проведение профилактических мероприятий по недопущению указанными лицами противоправных действий".

Вишневского заинтересовало, что это за "списки", и что за понятие "организация протестного толка", которого нет в законодательстве.

"Это "Яблоко" они называют "организацией протестного толка", к членам которой надо приходить для "профилактических мероприятий"? Давид Френкель – журналист, хочется понять, к какой "организации протестного толка" он себя "причисляет" с точки зрения центра "Э"? А Варя Михайлова?", - задумался Вишневский.

По мнению депутата, такой ответ "доказывает существование в стране политического сыска". Вишневский направил запрос начальнику Центра "Э" с просьбой сообщить, есть ли в законодательстве понятие "организации протестного толка", какие организации центр считает таковыми, и каковы законные основания для составления подобных списков, и почему в них попадают люди, которые не привлекались к административной ответственности.

 


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