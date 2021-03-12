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15:55

Минюст планирует сократить в 1,5 раза число заключенных в колониях к 2030 году

фото ЗакС политика Минюст планирует сократить в 1,5 раза число заключенных в колониях к 2030 году

Министр юстиции Константин Чуйченко в ходе коллегии ФСИН по итогам 2020 года заявил о планах значительно сократить число заключенных в колонии за счет исправительных центров, передает ТАСС.

По словам Чуйченко, нужно в разы увеличить места для осужденных к принудительным работам в исправительных центрах к 2024 году, а к 2030-му – "полностью обеспечить имеющиеся потребности".

"В результате решения этой задачи мы планируем кардинально снизить количество лиц, находящихся в местах лишения свободы, оценочно до 250-300 тысяч человек. Это и уменьшит финансовую нагрузку, и еще больше отразится на положении России в мировом рейтинге пенитенциарных служб", - сказал Чуйченко.

По данным ФСИН на 1 февраля, в колониях содержатся 376 тысяч осужденных. То есть, к 2030 году их число может сократиться в полтора раза.

Директор ФСИН Александр Калашников отметил, что все чаще в России применяют наказание в виде принудительных работ: за три года, с 2017 по 2020, число приговоренных к ним увеличилось с 600 до более чем 12 тысяч. По данным Калашникова, сейчас работают 26 исправительных центров и 82 участка в качестве исправительных центров общей вместимостью более 7,5 тыс. осужденных. Он напомнил, что с 2020 года вступили в силу поправки в УИК РФ, которые позволяют создавать участки исправцентров на объектах сторонних организаций. В 2021-2022 годах планируется организовать 42 исправительных центров и 16 участков с возможностью размещения 6 464 осужденных.

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