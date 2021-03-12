КСП нашла новые нарушения в работе комитета по физкультуре - на 299 млн рублей

Контрольно-счетная палата опубликовала отчет о проверке комитета по физической культуре и спорту и его подведомственной организации "Центр подготовки спортивных сборных команд Санкт-Петербурга". КСП изучала реализацию региональных проектов за 2018-2019 годы и 10 месяцев 2020 года.

Контрольно-счетная палата определила, что комитет совершил 46 нарушений на общую сумму более 299 млн рублей. В частности, ведомство включало в объемы своих показателей официальных региональных мероприятий, которые таковыми не были. Также комитет сформировал госзадание для Центра по работам, не относящимся к видам деятельности организации. Помимо этого, комитет выплатил премию директору Центра без согласования с губернатором, ведомство не установило критерии оценки качества работы руководства подведомственной организации и совершило другие нарушения.

У "Центра подготовки спортивных сборных команд" КСП нашло 286 нарушений на 843 млн рублей. Среди них, нарушения по ведению бухгалтерского учета. В частности, Центр купил микроавтобус на 2,4 млн рублей, в чем не было необходимости, считают в контрольно-счетной палате. Там сообщили, что по путевым листам транспорт использовали только 18 раз за проверяемый период. При этом, Центр регулярно заключал договоры с другими компаниями на предоставление транспорта, в том числе микроавтобусов, пишет КСП в отчете. По 42 договорам на сумму в 69,3 млн рублей организация нарушила порядок сдачи-приемки услуг, а это не позволяет определить соответствие объема и качества услуг, считают в КСП.

Помимо этого, контрольно-счетная палата утверждает, что Центр необоснованно и неправомерно тратил субсидии. Например, организация заплатила судьям за работу турнирах, на которых они не работали.

Напомним, ранее КСП опубликовала отчет о нарушениях комитета по физкультуре и СПб ГАУ "Дирекция по управлению спортивными сооружениями". Тогда контрольно-счетный орган сообщил, что комитет совершил нарушения на 389,8 млн рублей, а Дирекция - на 439,3 млн рублей.