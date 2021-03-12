18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

16:57

КСП нашла новые нарушения в работе комитета по физкультуре - на 299 млн рублей

фото ЗакС политика КСП нашла новые нарушения в работе комитета по физкультуре - на 299 млн рублей

Контрольно-счетная палата опубликовала отчет о проверке комитета по физической культуре и спорту и его подведомственной организации "Центр подготовки спортивных сборных команд Санкт-Петербурга". КСП изучала реализацию региональных проектов за 2018-2019 годы и 10 месяцев 2020 года. 

Контрольно-счетная палата определила, что комитет совершил 46 нарушений на общую сумму более 299 млн рублей. В частности, ведомство включало в объемы своих показателей официальных региональных мероприятий, которые таковыми не были. Также комитет сформировал госзадание для Центра по работам, не относящимся к видам деятельности организации. Помимо этого, комитет выплатил премию директору Центра без согласования с губернатором, ведомство не установило критерии оценки качества работы руководства подведомственной организации и совершило другие нарушения.

У "Центра подготовки спортивных сборных команд" КСП нашло 286 нарушений на 843 млн рублей. Среди них, нарушения по ведению бухгалтерского учета. В частности, Центр купил микроавтобус на 2,4 млн рублей, в чем не было необходимости, считают в контрольно-счетной палате. Там сообщили, что по путевым листам транспорт использовали только 18 раз за проверяемый период. При этом, Центр регулярно заключал договоры с другими компаниями на предоставление транспорта, в том числе микроавтобусов, пишет КСП в отчете. По 42 договорам на сумму в 69,3 млн рублей организация нарушила порядок сдачи-приемки услуг, а это не позволяет определить соответствие объема и качества услуг, считают в КСП. 

Помимо этого, контрольно-счетная палата утверждает, что Центр необоснованно и неправомерно тратил субсидии. Например, организация заплатила судьям за работу турнирах, на которых они не работали. 

Напомним, ранее КСП опубликовала отчет о нарушениях комитета по физкультуре и СПб ГАУ "Дирекция по управлению спортивными сооружениями". Тогда контрольно-счетный орган сообщил, что комитет совершил нарушения на 389,8 млн рублей, а Дирекция - на 439,3 млн рублей. 

 

Подписывайтесь на ЗакС.Ру:
Яндекс.Дзен
Телеграм
 Яндекс.Новости

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
20:21 Глава СПЧ призвал дать правовую оценку выставке с человеческими телами в ВДНХ

19:54 В Смольном заявили о высокой вероятности нового подъема заболеваемости COVID-19 в Петербурге

19:22 Депутата Мосгордумы Митрохина задержали из-за участия в акции 23 января

18:59 КГИОП признал деревянные дачи в Озерках и Лисьем Носу памятниками регзначения

18:53 ТАСС: Навального увезли из СИЗО в ИК-2 Покрова

18:26 ФСИН подумывает привлечь заключенных к уборке Арктики

18:10 Муниципал: Независимые мундепы России хотят провести Земский съезд в конце мая

17:59 Архангельского активиста оштрафовали за участие в январской акции, на которую он опоздал

17:52 В ЗакСе прошла первая рабочая группа по закону о медвытрезвителях

17:28 Смольный и РФС подписали соглашение о развитии массового футбола в Петербурге

17:23 Суд согласился отпустить экс-главу Карелии Нелидова по УДО

16:58 МВД наказало сотрудников, заклеивших жетоны на протестах в поддержку Навального

16:57 КСП нашла новые нарушения в работе комитета по физкультуре - на 299 млн рублей

16:31 Экспертиза СК: Полученные при задержании травмы шаман Габышев мог нанести себе сам

15:55 Минюст планирует сократить в 1,5 раза число заключенных в колониях к 2030 году

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru