Суд согласился отпустить экс-главу Карелии Нелидова по УДО

Медвежьегорский районный суд удовлетворил прошение экс-главы Карелии Андрея Нелидова о досрочном освобождении, передает РИА "Новости".

Если это решение не будет обжаловано в течение 10 дней, тогда Нелидов выйдет на свободу. По словам представителей суда, руководство исправительного учреждения, где Нелидов отбывает наказание, отмечало, что у него нет взысканий, и характеризовало его положительно.

В 2018 году Нелидов был приговорен к восьми годам колонии после того, как его признали виновным в получении взятки. Суд установил, что он, будучи директором музея "Кижи", в 2015 году получил от предпринимателя Татьяны Астратенок более 4,6 млн рублей за возможность беспрепятственно торговать на территории музея. Нелидов был главой Карелии с 2010 по 2012 год.