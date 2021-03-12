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17:28

Смольный и РФС подписали соглашение о развитии массового футбола в Петербурге

фото ЗакС политика Смольный и РФС подписали соглашение о развитии массового футбола в Петербурге

Смольный и Российский футбольный союз (РФС) договорились совместно развивать массовый футбол в городе. Так, уже к 2024 году в Северной столице должны построить и "обновить" 15 объектов инфраструктуры: три футбольных манежа и 12 полей.

Соответствующее соглашение подписали городской глава Александр Беглов, руководитель РФМ Александр Дюков и президент Региональной спортивной федерации футбола Петербурга Елена Илюхина.

"Сегодня в Петербурге более 57 тысяч человек регулярно занимаются футболом. Мы планируем, что в течение нескольких лет количество жителей региона, вовлеченных в футбол, вырастет на 75%", - выразил надежду Дюков.

Соглашение, уточнил Беглов, предусматривает в том числе развитие детского, подросткового и женского футбола, совершенствование системы подготовки спортсменов и тренеров, создание и модернизацию уже имеющейся футбольной инфраструктуры.

К 2024 году в Петербурге должны появиться 3 манежа, 12 новый полей, обновлено покрытие на 34 полях. Также удвоят количество мужских, женских и юношеских команд в официальных соревнованиях.

"Работа в рамках соглашения станет базовой для достижения целей национальной стратегии развития футбола на период до 2030 года и для реализации федерального проекта "Спорт – норма жизни" (национальный проект "Демография")", - подчеркнули в Смольном.


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