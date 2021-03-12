Независимые мундепы России хотят провести Земский съезд в конце мая

Депутаты петербургских муниципальных округов приняли участие в заседании оргкомитета по подготовке Всероссийского съезда независимых муниципальных депутатов, от Петербурга в состав оргкомитета вошли Виталий Боварь (МО "Владимирский округ"), Вадим Сафонов (МО "Гражданка") и Светлана Уткина (МО "Финляндский округ") и Алексей Касаткин (МО "Васильевский").

Участники съезда приняли заявление, в котором поприветствовали проведение форума "Объединенных демократов", посвященного муниципальной политике в России. Они считают важным начинанием продвижение темы местного самоуправления в общественном сознании.

По словам муниципалов, существенным отличием предстоящего всероссийского Земского съезда (он же съезд независимых мундепов) – в том, что он представляет собой "надпартийное, демократически организованное собрание муниципальных депутатов, направленное на выработку совместной политической стратегии и программных документов".

"Съезд намерен через горизонтальное взаимодействие независимых депутатов выработать общие требования, связанные с изменением политики государства в отношении местного самоуправления и появление у муниципальных образований полномочий и ресурсов для устойчивого развития, а также с усилением влияния граждан на принятие решений на разных уровнях и ветвях власти", - говорится в заявлении.

В съезде намерены принять участия мундепы "со всей России: от Псковской области до Якутии, от Архангельской области до Краснодарского края". Ожидается, что он состоится в конце мая, где именно – пока неизвестно.