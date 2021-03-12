В ЗакСе прошла первая рабочая группа по закону о медвытрезвителях

В Законодательном собрании Петербурга 11 марта прошло первое собрание рабочей группы по закону о медицинских вытрезвителях, сообщил ЗАКС.Ру депутат городского парламента Сергей Соловьев. По его словам, в совещании участие приняли представители ГУ МВД по Петербургу, аппарата Уполномоченного по правам человека в городе, Роспотребнадзора, общественных организаций, комитета по здравоохранению, комитета по социальной политике, комитета по вопросам законности, безопасности и правопорядка, комитета по инвестициям.

Соловьев на заседании напомнил о печальной статистике: около 50 тысяч человек в 2020 году умерло в состоянии алкогольного опьянения. С наличием проблемы все присутствиующие согласились, сказал депутат. Он уточнил, что участники рабочей группы обменялись мнениями о разрешении сложившейся ситуации.

- Каждый, начиная с представителя губернатора Юрия Шестерикова, коротко выступил по этой проблематике, минуты по три-пять. Обменялись мнениями и договорились, что в течение двух недель все направят в адрес комитета по законодательству предложения по принятию этого проекта закона, - сказал парламентарий.

Он уточнил, что собрание носило больше организационный характер. На следующей рабочей группе уже должно быть детальное рассмотрение всех поступивших предложений, добавил Соловьев.

Напомним, в конце 2020 года на федеральном уровне приняли законопроект о возврате вытрезвителей. Согласно документу, за нахождение в учреждении человек должен будет заплатить. Принципы работы вытрезвителей регионы должны определить самостоятельно, в Петербурге соответствующий документ уже принят за основу.

Фото: Telegram-канал "Сергей Соловьев"

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