ФСИН подумывает привлечь заключенных к уборке Арктики

Федеральная служба исполнения наказаний рассматривать возможность привлечения рабочей силы в лице заключенных к разбору свалок, скопившихся на территории российской Арктики, известил глава ФСИН Александр Калашников, рассуждения которого приводит Daily Storm.

Он отметил, что власти Красноярского края и администрация Норильска уже одобрили данную инициативу.

"ФСИН России рассматривает возможность привлечения осужденных к очистке территории Арктической зоны от загрязнений. На сегодняшний день достигнута договоренность с руководством Красноярского края, администрацией города Норильска", - сообщил Калашников.

Также он обратился к главам территориальных подразделений ФСИН в Арктике с призывом "продолжить работу по данному направлению".

С идеей отправлять зэков за Полярный круг ведомство выступило ещё в декабре прошлого года, отметив, что арестанты помогли бы расчистить накопившиеся там завалы мусора. Рассматривалась возможность установки там модульных бараков.

В частности, руководительница управления ФСИН по организации исполнения наказаний, не связанных с изоляцией от общества, Елена Коробкова уведомляла, что администрация Норильска выделила помещение для создания исправительного центра на 56 человек.

В одной только Архангельской области, указывала она, необходимо ликвидировать 15 несанкционированных свалок.