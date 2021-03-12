ТАСС: Навального увезли из СИЗО в ИК-2 Покрова

Политика Алексея Навального увели из СИЗО-3 в Кольчугино в исправительную колонию №2 в Покрове, пишет ТАСС со ссылкой на источник.

При этом адвокаты Навального Вадим Кобзеев и Ольга Михайлова сообщили, что у них нет сведений о том, куда увезли Навального из СИЗО. Михайлова сообщила, что сотрудники колонии в Покрове не смогли ответить на вопрос, привезли к ним Навального или нет, сославшись на короткие рабочий день и отсутствие руководства на месте.

Согласно ст. 17 УИК РФ, администрация колонии должна не позднее 10 дней с момента прибытия осужденного сообщить о его местонахождении одному из родственников, которого укажет сам осужденный.

Ранее адвокаты узнали, что Навального увезли из СИЗО – после того, как они с начала рабочего дня и до обеда пытались пройти к своему подзащитному. Ранее "Ведомости" со ссылкой на источники сообщили, что Навальный будет этапирован в покровскую ИК-2, о том же в конце февраля сообщали источники "Ярновости", ТАСС и "Медиазоны". Со слов бывших арестантов, эта колония известна суровыми порядками и чрезмерной строгостью по отношению к арестантам, где "все заточено под то, чтобы подчинить тебя системе и изолировать от социума".

Напомним, 20 февраля Мосгорсуд оставил в силе решение о замене условного срока для Навального по делу "Ив Роше" на реальный. В финальной редакции решения его срок составил 2 года и 5 месяцев.

фото: Михаил Масленников / ЗАКС.Ру