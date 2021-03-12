КГИОП признал деревянные дачи в Озерках и Лисьем Носу памятниками регзначения

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры включил деревянные дачи в Лисьем Носу и Озерках в перечень объектов культурного наследия регионального значения. Речь идёт о зданиях, находящихся на Варваринской и Холмистой улицах.

Дом в Озерках, на Варваринской, возвели ещё в начале XX века. Его основные элементы декора выделялись на фоне расположенных рядом "товарищей", украшенных башенками, крыльцами, верандами и декоративными элементами. Дача возведена в стиле неоклассицизма. Сейчас это частный жилой дом.

В здании на Холмистой, 3, расположена администрация поселка Лисий Нос. Она также построена в 1900-х годах, что не помешало ей сохранить облик и ныне. На всех фасадах оконные проемы декорированы профилированными наличниками. Ещё одной отличительной особенностью дома является вальмовая крыша с двумя слуховыми окнами.

"Государственная историко-культурная экспертиза, обосновывающая целесообразность включения здания в реестр, выполнена Михаилом Исаевичем Мильчиком по заказу КГИОП за счет средств бюджета Санкт-Петербурга", - заключили в КГИОП.