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18:59

КГИОП признал деревянные дачи в Озерках и Лисьем Носу памятниками регзначения

фото ЗакС политика КГИОП признал деревянные дачи в Озерках и Лисьем Носу памятниками регзначения

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры включил деревянные дачи в Лисьем Носу и Озерках в перечень объектов культурного наследия регионального значения. Речь идёт о зданиях, находящихся на Варваринской и Холмистой улицах.

Дом в Озерках, на Варваринской, возвели ещё в начале XX века. Его основные элементы декора выделялись на фоне расположенных рядом "товарищей", украшенных башенками, крыльцами, верандами и декоративными элементами. Дача возведена в стиле неоклассицизма. Сейчас это частный жилой дом.

В здании на Холмистой, 3, расположена администрация поселка Лисий Нос. Она также построена в 1900-х годах, что не помешало ей сохранить облик и ныне. На всех фасадах оконные проемы декорированы профилированными наличниками. Ещё одной отличительной особенностью дома является вальмовая крыша с двумя слуховыми окнами.

"Государственная историко-культурная экспертиза, обосновывающая целесообразность включения здания в реестр, выполнена Михаилом Исаевичем Мильчиком по заказу КГИОП за счет средств бюджета Санкт-Петербурга", - заключили в КГИОП.

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