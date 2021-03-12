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19:54

В Смольном заявили о высокой вероятности нового подъема заболеваемости COVID-19 в Петербурге

фото ЗакС политика В Смольном заявили о высокой вероятности нового подъема заболеваемости COVID-19 в Петербурге

Заболеваемость коронавирусной инфекции в Петербурге идет на снижение, но низким темпом, и ее уровень сейчас значительно выше, чем был в августе 2020 года, заявили в городском координационном совете по борьбе с распространением инфекции.

"Вторая волна эпидемии идет на снижение. Однако темп снижения низкий, а уровень заболеваемости значительно выше, чем был в августе 2020 года. Вероятность нового подъема остается высокой", - заявлено в информационной справке совета.

По мнению совета, жителям Петербурга следует активнее прививаться, чтобы создать "коллективный имунный барьер на пути распространения" коронавируса, особенно это касается молодых людей от 18 до 35 лет.

По данным федерального штаба по борьбе с коронавирусом, за сутки в Петербурге было зарегистрировано 957 новых случаев заражения COVID-19. Лечение от болезни сейчас проходит 41 031 пациент, всего за год эпидемии было зафиксировано 378 705 случаев заражения.

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