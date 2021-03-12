Экс-главу ГУДП "Центр" арестовали по делу о хищении денег при уборке снега

Василеостровский суд Петербурга арестовал бывшего директора ГУДП "Центр" Геннадия Фомина на полтора месяца, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

В СИЗО Фомин останется до 30 апреля. Его обвиняют в нарушении ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере).

Напомним, правоохранители провели обыски в рамках дела о хищении бюджетных средств, выделенных на уборку Петербурга от снега. Речь шла о присвоении свыше 9 млн рублей, во время оперативных мероприятий было изъято 5 млн. Сообщалось, что кроме Фомина подозреваемыми по делу проходят руководитель ООО "Эконева" Юрий Чернокозинский и гендиректор ООО "Вымпел" Валентин Тиунов.