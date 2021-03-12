МО "Смольнинское": Будет ли роспуск?

И.о. главы петербургского муниципалитета "Смольнинское" Григорий Ранков считает, что прокуратура может инициировать роспуск местного совета, большинство в котором получили кандидаты от "Умного голосования". Основанием этому, по его мнению, должно стать бездействие мундепов. В совете утверждают, что бездействует сам Ранков. С начала года депутаты встречаются с ним только в судах.

Запущенная процедура

В начале марта единоросс Григорий Ранков, который, не будучи избранным депутатом, возглавляет МО "Смольнинское", в переписке на своей странице "ВКонтакте" заявил, что нынешний созыв местных депутатов будет распущен. "Процедура запущена", - добавил он. А в ответ на уточняющий вопрос допустил, что перевыборы могут состояться уже в сентябре. Тему подхватили Telegram-каналы, писавшие, что якобы "судебной процедуре роспуска" уже дали ход.

В разговоре с ЗАКС.Ру Ранков заявил, что местный совет не собирался более трех месяцев и его бездействие реально доказать в суде. Согласно уставу МО "Смольнинское", в случае, если суд установил, что депутаты не заседали в течение одного квартала, губернатор вправе внести в Заксобрание проект решения о роспуске совета. При этом созывает заседания глава, то есть сам Ранков. По уставу, совет должен собираться "по мере необходимости, но не реже одного раза в три месяца". Ранков утверждает, что пытался собрать заседание 6 января, но большинство депутатов на него не пришли. Четверо опрошенных ЗАКС.Ру мундепов сказали, что не получали приглашений.

- Мы 6 января в 19-00 сами хотели провести заседание и приходили в муниципалитет, - рассказал мундеп от "Яблока" Никита Юферев. - Никого не было, нас внутрь не пустили.

фото Никиты Юферева от 6 января

Ранков утверждает, что ничего подобного не видел и что в то же самое время находился с другими депутатами внутри муниципалитета. Новых попыток созвать совет и.о. главы предпринимать не стал. Он объяснил, что не видит в этом смысла, потому что все решения местных депутатов потом все равно оспариваются в суде.

С инициативой о признании совета бездействующим может выступить любой житель округа, но Ранков допускает, что это возьмет на себя прокуратура.

- Жителю сложно будет доказать в суде, что его права ущемлены. Житель - малоперспективный истец. А у прокуратуры есть информация о происходящем, - отметил он.

Единоросс не исключает, что совет может быть распущен и по другим основаниям. Он напомнил, что написал заявления в полицию на нескольких депутатов по различным поводам. Возбудить уголовное дело в отношении Юферева, например, он попросил за то, что тот сравнил его с Папой Римским. Ранков полагает, что таким образом "яблочник" мог оскорбить чувства верующих.

- Я считаю, что по тем или иным основаниям крайне вероятен роспуск, - утверждает и.о. главы "Смольнинского". - Чем быстрее это произойдет, тем лучше для жителей. Жители не выбирали большую часть депутатов, я это ответственно заявляю. Большая часть депутатов прошла с помощью инструмента "Умное голосование", а ответственный за этот инструмент сейчас очень занят. Спросить с него за тех, за кого он ручался на этом ресурсе, невозможно.

История борьбы

Для успехов протестного голосования на выборах 2019 года в "Смольнинском" были предпосылки. За полтора месяца до выборов за мошенничество осудили бывшую главу местной администрации Наталью Смирнову. Ранее на финансовые нарушения в работе администрации указывала Контрольно-счетная палата. Районные активисты тем временем всячески критиковали качество благоустройства в муниципалитете.

В итоге победу на местных выборах, действительно, праздновали кандидаты, предложенные "Умным голосованием". Из 20 мест в совете "Единая Россия" получила только два, еще два заняли близкие единороссам самовыдвиженцы. Самый богатый муниципалитет города, на территории которого расположены правительства Петербурга и Ленобласти, должен был попасть под контроль депутатов от "Яблока" (7 человек), команды штаба Навального (3 человека) и активистов инициативы "Центральный район за комфортную среду обитания" (6 человек).

Проблемы у победителей начались моментально. Избирательная комиссия три дня не могла подвести итоги голосования, заставляя вновь избранных жаловаться во всевозможные инстанции и выдвигать ультиматум властям. Затем результаты выборов пытались оспорить. Единороссы, а также отдельные представители КПРФ заявляли о ненадлежащем оформлении избирательных бюллетеней. Один из кандидатов даже уверял, что на выборах использовались сверхсовременные нанотехнологии, заставлявшие галочки исчезать в одних клетках и появляться в других. Супруга и дочь и.о. главы администрации "Смольнинского" Александра Колба добивались в суде признания всего "Умного голосования" незаконным.

Первое заседание нового созыва состоялось только в октябре. На нем было обозначено главное внутриполитическое направление деятельности совета - междоусобицы. Хотя по всем остальным вопросом депутаты друг с другом договаривались, как только речь заходила о руководящих постах, начинались скандалы. Глава муниципалитета, согласно уставу, избирается простым большинством голосов, но обязательно при явке не менее ⅔ от числа избранных мундепов.

"Яблочники" изначально хотели видеть в этой должности исключительно руководителя городского отделения партии Екатерину Кузнецову, депутаты от "Центрального района за комфортную среду" - представителя своей фракции. Обе группы обвиняли друг друга в связях с единороссами. Районные активисты утверждали, что для них руководство над муниципалитетом будет служить подспорьем в их деятельности, а Кузнецовой оно необходимо в качестве трамплина в ЗакС. Позже, впрочем, лидер "Центрального района за комфортную среду" Ярослав Костров (в совет не избрался) тоже заявил о желании выдвигаться в городской парламент.

Во время внутриполитического кризиса "Смольнинским" руководил единоросс Ранков. Он проиграл выборы, но продолжал исполнять свои обязанности на правах главы прошлого созыва. Ситуация могла измениться после раскола в активистской среде. Три мундепа заявили о разрыве с фракцией "Центрального района" и пошли на контакт с "Яблоком".

Вопрос о выборах главы включили в повестку заседания 2 сентября, которое долго не могли начать из-за толпы неизвестных граждан, явившихся в муниципалитет. Они утверждали, что представляют местных жителей, и требовали от депутатов решать их, а не свои проблемы. Но даже когда страсти улеглись, выбрать главу не удалось. Семь присутствовавших депутатов - представители "Единой России", "Центрального района" и самовыдвиженка Елена Бархатова, шедшая на выборы в команде штаба Навального, - решили бойкотировать процедуру.

В конце того же заседания совет большинством голосов принял документ о переводе Ранкова на неоплачиваемую должность. После этого, по признанию нескольких мундепов, они видели и.о. главы только в судах и на фотографиях.

Второй и.о. главы

Судебных процессов в "Смольнинском" хватает. На середину марта в производстве находится не менее 30 исков. В основном, это требования Ранкова и местной администрации признать те или иные решения совета недействительными. В начале марта Смольнинский районный суд наложил обеспечительные меры, "заморозив" последние решения совета. По словам Ранкова, речь идет о документах, которые принимали в последние полгода. Рассматриваются и иски депутатов к и.о. главы, который сам иногда представляет совет в судах.

- Мы недавно подали на него иск о том, что он не исполняет решения совета, - рассказала депутат-самовыдвиженец Елена Мишкинис. - Так он, будучи главой по ЕГРЮЛ, пришел в суд и отозвал наш иск. По документам же получается, что он представитель совета. Вот он пришел и отозвал иск против себя же.

Мундепы продолжали проводить заседания в конце 2020-начале 2021 года. Они утверждали, что регламент и устав им этого не запрещают. Ранков и местная администрация, в свою очередь, не признают эти встречи заседаниями. Депутаты жаловались, что их не пускали в муниципалитет, а однажды даже забрали в полицию, выписав протоколы за нарушение "антиковидных" ограничений.

- Перед тем как собраться мы всегда официально просим Ранкова созвать заседание, - рассказала ЗАКС.Ру депутат-самовыдвиженка Диана Серая, избравшаяся при поддержке штаба Навального и "Объединенных демократов". - Уведомления о том, что мы хотим собраться такого-то числа, мы направляем на все доступные почты муниципалитета.

По ее словам, в последнее время ответов на эти обращения не поступает.

Единороссы и часть самовыдвиженцев на созываемые муниципальным большинством встречи ходить перестали. Депутат от группы "Центральный район" Константин Хрщонович, которому его коллеги по совету не раз предъявляли претензии за пропуск заседаний, объяснил ЗАКС.Ру, что отсутствовал сначала по личным обстоятельствам, а затем из-за несогласия со стратегией других мундепов.

- Основная претензия - они не хотят слушать своих коллег и вести разговор, - подчеркнул Хрщонович. - Какой смысл приходить и орать против 12 депутатов?

Вопрос о выборах главы снова исчез из повестки - для этого постоянно не хватало кворума. Тем не менее, в начале февраля совет решил избрать и.о.главы самовыдвиженку Елену Мишкинис, шедшую на выборы в команде "Центрального района", но потом разорвавшую связи с бывшими товарищами. Ранков решение о появлении второго и.о. главы ожидаемо не признал.

- Исполнять обязанности можно в том случае, когда нет человека на должности. А я есть. Мои полномочия не прекращены, - прокомментировал единоросс.

Не так давно Горсуд распорядился отменить решение совета по бюджету на 2020 год. Ранков отметил, что основанием для этого стало то, что документ подписало "ненадлежащее лицо", то есть Мишкинис. Депутат Юферев уточнил, что решение Горсуда ещё не вступило в силу и было обжаловано.

Депутаты утверждают, что назначили нового исполняющей обязанности, поскольку сам Ранков перестал ставить подписи под их документами. После того, как Смольнинский суд, наложил обеспечительные меры и на это решение, мундепы повторно наделили Мишкинис полномочием и.о. главы. Они утверждают, что в случае приостановки и этого положения вновь вынесут вопрос на повестку.

- А что нам остается делать? - рассуждает депутат Кузнецова. - Ранков не исполняет свои обязанности семь месяцев уже, он физически отсутствует, не показывается, заседания не проводит.

Депутаты, продолжающие собираться на еженедельные заседания, допускают, что иск с требованием признать совет бездействующим действительно в ближайшее время поступит в Смольнинский суд. При этом они убеждены, что в силу такое решение не вступит. Муниципалы приводят в пример соседний Литейный округ, там ситуация, по их словам, "еще хуже", но совет не могут распустить уже полтора года. Дзержинский суд уже дважды признавал бездействие муниципалов из "Литейного", а Горсуд отменял эти решения и заставлял рассматривать дела по новой.

- Каким образом он докажет, что мы не заседали? - говорит депутат Мишкинис. - Есть всё: видеозаписи, протоколы, решения, другие документы. Перед новым годом аппарат совета не игнорировал свои полномочия и отправлял наши решения в инстанции… А говорить потом в суде, что "только я имею право их собирать, но я их не собираю", это смешно. Собери тогда, если ты имеешь право.

Опрошенные депутаты допускают, что в России возможно всякое и против них может сыграть чья-то политическая воля. Ранков уверяет, что дело не в политике, а в "уголовке".

- Данный состав неработоспособен, политически ангажирован. Депутаты рвутся к власти, чтобы прибрать к рукам бюджет. Он им нужен, чтобы заработать деньги на предстоящие выборы, - заявил единоросс.

Сергей Еремеев