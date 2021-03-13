CAS запретил России использовать "Катюшу" вместо гимна на Олимпийских играх

Спортивный арбитражный суд (CAS) запретил Олимпийскому комитету России использовать песню "Катюша" вместо государственного гимна на Олимпиаде в Токио и Пекине, сообщает портал Inside The Games.

CAS отклонил соответствующий запрос российской стороны, поданный в январе. CAS пояснил, что "российский государственный гимн (или любой гимн, связанный с Россией) не должен официально исполняться или петься на каком-либо официальном мероприятии, включая, помимо прочего, церемонии награждения медалями и церемонии открытия/закрытия). Комиссия суда считает, что это распространяется на "любую песню, связанную с Россией или имеющую ссылки на нее", и на "Катюшу" - в том числе.

Напомним, в 2019 году исполком Всемирного антидопингового агентства отстранил Россию от участия в Олимпийских играх и других крупных соревнованиях, из-за этого российские спортсмены не могут выступать под флагом страны в течение четырех лет. Случилось это после того, как появились подозрения в манипуляциях базой данных Московской антидопинговой лаборатории. По версии ВАДА, из предоставленной агентству копии базы удалили сотни "предположительных негативных аналитических выводов".