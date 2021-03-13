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10:52

Полиция остановила работу форума "Муниципальная Россия"

фото ЗакС политика Полиция остановила работу форума "Муниципальная Россия"

Полицейские пришли на форум "Муниципальная Россия", который проходит в Москве в гостинице "Измайлово Гамма-Дельта", начались задержания, передаёт корреспондент ЗАКС.Ру.

Мероприятие началось в 10:00, а сотрудники полиции пришли в 10:35. Они объявили, что форум окончен, и пообещали задержать всех присутствующих, кроме журналистов, у которых при себе есть удостоверения.

Причину своего внимания полицейские объяснили тем, что мероприятие, по их словам, проводит "нежелательная организация". Название этой организации сотрудники МВД не сообщили. 

Первым из помещения вывели исполнительного директора "Открытой России" Андрея Пивоварова. Он успел сказать журналистам, что считает причину для задержаний надуманной.

- Я не помню, чтобы задерживали целый зал депутатов. Это Кафка в кубе, - отметил другой "открыточник" Владимир Кара-Мурза. Он тоже был задержан. Полицейские ведут в автозаки всех участников форума - не менее 200 человек, рядом припаркованы по меньшей мере 14 предназначенных для этого машин.

Среди первых задержанных оказалось несколько петербургских мундепов. В том числе Константин Косов из МО "Город Пушкин" и Василий Кунин из совета МО "Малая Охта". Также задержаны глава Красносельского района Москвы Илья Яшин, муниципальный депутат Юлия Галямина, бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман. 

Форум "Муниципальная Россия" должен продлиться два дня. В нем участвуют не менее 200 человек из 20 с лишним городов. На нем выступают Ройзман, Яшин, либертарианец Михаил Светов, депутат Думы города Томска Ксения Фадеева, депутат Мосгордумы Михаил Тимонов, политик Дмитрий Гудков и другие.

 


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