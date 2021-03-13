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11:23

В России зафиксировано 9,9 тысяч новых случаев COVID-19

фото ЗакС политика В России зафиксировано 9,9 тысяч новых случаев COVID-19

В России за последние сутки выявлено 9 908 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

За время эпидемии с марта 2020 года выявлено 4 380 525 случаев заболевания. По официальным данным, от коронавируса умерли 91 695 россиян, 475 летальных исходов добавлены в статистику за последний день.

В Петербурге заболели еще 943 человека. По данным штаба, сейчас в городе болеют 39 602 человека, всего за год эпидемии зарегистрировано 379 648 случаев заражения. Число умерших от коронавируса петербуржцев возросло до 11 619, сообщается о 46 умерших в городе за день.

В Москве, где заболевших больше всего, заразились еще 1 600 человек (63 502 болеют сейчас). В Подмосковье - 609 (35193 проходят лечение).

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