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11:32

Депутата ЗакСа Резника и муниципалов Петербурга задержали на форуме в Москве

фото ЗакС политика Депутата ЗакСа Резника и муниципалов Петербурга задержали на форуме в Москве

Среди задержанных участников форума "Муниципальная Россия", который начался в Москве утром 13 марта, оказался депутат Заксобрания Петербурга Максим Резник, передаёт корреспондент ЗАКС.Ру.

Резника пригласили на мероприятие в качестве эксперта. Он успел выступить на секции "Могут ли перемены начаться с муниципального уровня?"

Также среди задержанных оказались несколько петербургских мундепов, в том числе Василий Кунин из МО "Малая Охта", Константин Косов из МО "Город Пушкин", замглавы МО "Гавань" Сергей Кузин. Также в автозак попала бывший депутат МО "Финляндский округ" Светлана Уткина. На форуме присутствовали ещё несколько муниципалов из Петербурга.

Обновлено 12:16 Пресс-секретарь "Открытой России" Игорь Прилипко сообщил ЗАКС.Ру, что его, Резника, Владимира Кара-Мурзу и еще 17 человек увезли в ОВД "Преображенский". Светлана Уткина рассказала, что ее автозак привезли в ОВД "Северное Измайлово".

Напомним, форум успел продлиться 35 минут, прежде чем пришли полицейские и объявили, что мероприятие проводит нежелательная организация. После этого они начали задерживать всех участников.

Задержанный первым директор "Открытой России" Андрей Пивоваров сообщил ЗАКС.Ру из автозака, что ему пока неизвестно, что конкретно вменяют задержанным. Он предположил, что речь может идти о ст. 20.33 КоАП РФ (сотрудничество с нежелательной организацией). 

фото: ЗАКС.Ру


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