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12:12

Путин и Мишустин поздравили Ирину Алферову с 70-летием

фото ЗакС политика Путин и Мишустин поздравили Ирину Алферову с 70-летием

Президент Владимир Путин поздравил народную артистику России Ирину Алферову с 70-летним юбилеем, телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Путин заявил, что Алферова "состоялась в актерской профессии", всегда трудится "вдохновенно, с полной отдачей - и на театральной сцене, и в кино", а ее "яркие, самобытные работы" любят зрители. Он пожелал актрисе творческих успехов, здоровья и благополучия.

Свои поздравления Алферовой также направил премьер-министр Михаил Мишустин. Он назвал ее одной из "самых ярких и очаровательных актрис, которую любят миллионы зрителей".

"Вы неповторимы в самых разных амплуа, умеете для любой роли найти нужную тональность, с достоверностью передать характер своих героинь", - сказал Мишустин, пожелав Алферовой энергии, новых проектов, здоровья и благополучия.

Алферова известна по ролям Констанции Бонасье в фильме "Д'Артаньян и три мушкетера", а также игрой в таких фильмах, как "С любимыми не расставайтесь", "Предчувствие любви" и другими. Последние почти 30 лет Алферова играет в театре "Школа современной пьесы".

фото: кадр из к/ф "Д'Артаньян и три мушкетера"

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