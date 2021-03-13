Пивоваров: У полиции была цель запугать участников форума "Муниципальная Россия"

Один из организаторов форума "Муниципальная Россия", директор "Открытой России" Андрей Пивоваров сообщил ЗАКС.Ру, что на его памяти полиция впервые демонстративно прекращает мероприятие с большим количеством депутатов среди участников.

- Они могли сорвать договор аренды с залом, надавив на собственника. Но они пришли и картинно сорвали [сам форум]. Видимо, цель была запугать, - добавил он.

Пивоваров оказался в числе задержанных, его доставили в ОВД по району Восточное Измайлово. Политик рассказал, что вместе с ним в отделении находится человек 15-20.

Всего были задержаны более 150 участников форума, в том числе депутаты региональных парламентом и муниципальных советов Москвы, Петербурга, Томска и других городов. По словам Пивоварова, на мероприятии были представлены 56 регионов страны. Форум начался примерно в 10:00, полиция явилась уже через полчаса.

Сергей Еремеев

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