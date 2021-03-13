Замглавы правительства Ставрополя задержали в аэропорту по делу о взятках на 63 млн рублей

Заместителя главы правительства Ставропольского края Александра Золотарева задержали по подозрению в получении особо крупной взятки в аэропорту, сообщает управление Следственного комитета по Ставропольскому краю.

Дело возбуждено по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). СК упоминает о трех эпизодах получения взяток на сумму более 63 млн рублей. По версии следствия, Золотарев вступил в сговор с первым замминистра строительства и архитектуры Ставропольского края Алексеем Когарлыцким.

Первый эпизод датирован 2017 годом: тогда, считает следствие, сообщники получили 2,5 млн рублей за покровительство при строительстве по госконтракту корпуса Краевой детской клинической больницы в Ставрополе. Второй эпизод – получение более 15,5 млн рублей в 2018 году за покровительство при строительстве лечебно-диагностического корпуса Краевого клинического кардиологического диспансера. Третий – получение более 45 млн рублей за помощь с реализацией госконтракта по строительству лечебно-диагностического корпуса Ставропольского краевого клинического онкологического диспансера.

Золотарева задержали в аэропорту Ставрополя, когда он попытался скрыться. В ближайшее время СК направит в суд ходатайство о его аресте.