"ОВД-Инфо": Полиция задержала не менее 170 участников форума "Муниципальная Россия"

На форуме независимых муниципальных депутатов "Муниципальная Россия" в Москве были задержаны около 170 человек, списки задержанных составляет "ОВД-Инфо".

Задержанных развезли по десяти столичным отделам полиции. Некоторых уже отпустили. В том числе – бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана и журналиста Тимура Олевского, передает "МБХ медиа". По словам Ройзмана, на всех задержанных оформляют протоколы по ст. 20.33 КоАП (сотрудничество с нежелательной организацией).

Глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов, который оказался в числе задержанных, опубликовал в Facebook составленный на него протокол. По версии полиции, форум организовало "Общественное сетевое движение "Открытая Россия"", которое признано нежелательной организацией на территории России. В качестве доказательства полицейские ссылаются на посты координатора движения "Открытая Россия" Татьяны Усмановой и директора Андрея Пивоварова. При этом форум организовывала другая организация – "Объединенные демократы".

В 2017 году Минюст признал нежелательными организациями несколько движений: Open Russia Civic Movement, Open Russia (общественное сетевое движение "Открытая Россия", Великобритания), OR (Otkrytaya Rossia, Великобритания).

В "Открытой России" неоднократно подчеркивали, что эти организации не имеют к ним отношения. После того, как в 2019 году было возбуждено уголовное дело по ст. 284.1 УК РФ (осуществление деятельности нежелательной организации) в отношении Анастасии Шевченко, движение "Открытая Россия" прекратило свое существование, и вместо него возникла одноименная общественная организация.

Форум "Муниципальная Россия", на котором собрались муниципальные депутаты со всей России, не продлился и получаса, когда на него пришли полицейские и начали задерживать всех участников. В автозаки попали, в том числе, депутаты региональных парламентов и мундепы из Москвы, Петербурга, Томска и других городов.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.