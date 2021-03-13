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16:37

МВД: Форум "Муниципальная Россия" проводился с нарушением санитарно-эпидемиологических требований

фото ЗакС политика МВД: Форум "Муниципальная Россия" проводился с нарушением санитарно-эпидемиологических требований

Управление МВД по Москве сообщило, что на форуме "Муниципальная Россия" были задержаны около 200 человек, а само мероприятие проходило с нарушением санитарно-эпидемиологических норм.

В МВД заявили, что "группа граждан – представителей общественной организации" предприняла "попытку проведения публичного мероприятия с нарушением установленных санитарно-эпидемиологических требований" в свете эпидемии коронавируса. По словам московской полиции, у значительной части участников не было масок.

"Кроме того, среди участников выявлены члены организации, деятельность которой признана нежелательной на территории Российской Федерации", - заявили в МВД.

При этом полицейские, которые пришли задерживать участников форума, упоминали именно о том, что мероприятие якобы организовала "нежелательная организация". К тому же, по свидетельству корреспондента ЗАКС.Ру, на входе каждому участнику выдавались и маска, и одноразовые перчатки. На задержанных составляют протоколы по ст. 20.33 КоАП (сотрудничество с нежелательной организацией), о протоколах за отсутствие средств индивидуальной защиты пока неизвестно.

Форум "Муниципальная Россия", на котором собрались муниципальные депутаты со всей России, не продлился и получаса, когда на него пришли полицейские и начали задерживать всех участников. В автозаки попали, в том числе, депутаты региональных парламентов и мундепы из Москвы, Петербурга, Томска и других городов.

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