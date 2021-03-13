"Вы сейчас все будете задержаны": Как собрали и разогнали съезд муниципалов

Забитые депутатами автозаки ездили по Москве 13 марта. Так закончилась попытка "Объединенных демократов" провести форум "Муниципальная Россия", на который пригласили мундепов со всей страны. Среди почти двух сотен задержанных оказались несколько петербургских муниципалов и депутат городского парламента Максим Резник.

В конференц-зале московской гостиницы "Измайлово Дельта-Гамма" с утра субботы 13 марта обсуждали задачи и возможности органов местного самоуправления. Дискуссия продлилась 25 минут и была прервана внезапно появившимися полицейскими.

- Ваше мероприятие окончено, - сказал полковник в папахе. - По факту осуществления деятельности международной иностранной организации неправительственной, деятельность которой нежелательна на территории РФ, вы сейчас все будете задержаны, доставлены в территориальное подразделение для составления административных материалов.

Полицейский не объяснил участникам форума "Муниципальная Россия", какую организацию имеет в виду. Но все и так догадались, что речь об "Открытой России". Проект "Объединенные демократы", поддерживающий на выборах в регионах оппозиционных кандидатов, координируют в том числе участники "Открытки". Они же постили в социальных сетях приглашения на форум.

"Объединенные демократы" за последние три года провели целую серию мероприятий с участием молодых политиков и опытных экспертов, таких как Евгений Ройзман, Максим Резник, Дмитрий Гудков и другие. Мартовский форум "Муниципальная Россия" должен был стать еще одной такой встречей. Его отличало разве что большое количество гостей-депутатов. Если раньше "Объединенные демократы" проводили форумы с целью подготовить новичков к избирательным кампаниям, то теперь собрали уже избравшихся членов муниципальных советов и региональных парламентов.

Мероприятие было рассчитано на два дня. На первый назначили основные дискуссии. К 10-00 в конференц-зале собралось не менее 200 человек из разных регионов России, от депутата Мосгордумы Михаила Тимонова до делегатов из села Чекмагуш республики Башкортостан. Из Петербурга прибыли не менее семи представителей местных советов, а также беспартийный депутат ЗакСа Резник. Ему и предоставили возможность выступить первому. Петербуржца попросили ответить на вопрос "Могут ли перемены начаться с муниципального уровня?"

- Мне сейчас кажется, что у нас нет всех этих уровней, - заявил Резник. - В том смысле, что нет никакого правового поля. Страна живет или уже погрузившись в диктатуру карателей, или она погружается на наших глазах - в данном случае это не имеет значения. Правовое поле исчезло, с моей точки зрения. Беспредел настолько всеобъемлющ, что говорить о полномочиях региональных, федеральных, муниципальных депутатов, вообще о полномочиях депутатов, довольно странно.

Резник полагает, что в существующих условиях роль представительной власти исчезает как таковая, а депутаты любых уровней должны не оглядываться на свои полномочия, а стараться реагировать на происходящее в стране, настолько, насколько это возможно.

Выступившие следом глава Красносельского района Москвы Илья Яшин и бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман оказались бОльшими оптимистами. Первый рассуждал о важности опыта работы в органах местного самоуправления, второй - о диалоге с властью.

- Одно из правил политической борьбы - вовремя понять, что война закончилась, и перестать пускать поезда под откос. Это очень важно понимать, - поделился Ройзман.

Вскоре после этих слов в конференц-зал и явилась полиция. Фраза полковника о том, что задержаны будут все, присутствовавших развеселила. Исполнительный директор "Открытой России" Андрей Пивоваров даже переспросил, действительно ли вообще все. Оказалось, что да - задержали абсолютно всех. Отпустили только журналистов, у которых при себе были пресс-карты.

- В этом зале собрались десятки избранных муниципальных депутатов из десятков регионов России, от Калининграда до Хабаровска, многие специально приехали на этот форум, - успел заявить журналистам председатель совета Фонда Бориса Немцова Владимир Кара-Мурза. - Я не помню, чтобы задерживали целый зал депутатов, в том числе регионального уровня. Это Кафка даже не в квадрате, а в кубе.

Кара-Мурзу и Пивоварова вывели из зала первыми. Затем полицейские стали брать других участников форума. Никто не сопротивлялся. Некоторые отправлялись в автозак с чемоданами - они прибыли на форум сразу с поезда или с самолета. В рациях силовиков время от времени были слышны команды: "Живее-живее работайте".

У гардероба этажом ниже дежурили девушки с мобильными телефонами. В одной из них журналисты опознали корреспондентку НТВ. Шедших мимо задержанных они встречали вопросами типа "Что вы здесь делали?" и "Почему вы участвуете в мероприятии нежелательной организации?"

Спускавшиеся на улицу видели, что у входа в гостиницу стоит человек в сером камуфляже с овчаркой на поводке, а в зоне видимости припарковано два десятка автозаков.

Машин пригнали с запасом, некоторые так и остались пустыми. Всех задержанных "упаковали" за полтора часа. В 12-00 на площадки у гостиницы остались только журналисты, полицейские и несколько случайных зевак.

По предварительным данным ОВД-Инфо, задержали более 180 человек. Правозащитная организация располагает информацией о 10 полицейских отделениях, куда доставили организаторов и гостей форума. Первых задержанных отпустили еще до 16-00 с протоколами по статье 20.33 КоАП (Осуществление деятельности на территории России нежелательной организации).

фото: Андрей Пивоваров

Пресс-секретарь "Объединенных демократов" Игорь Прилипко рассказал ЗАКС.Ру, что находится в ОВД Преображенское вместе с Резником, Кара-Мурзой и еще 15 задержанными. Он прислал ЗАКС.Ру фотографии сухпайков, которые им передали сотрудники полиции. Они состояли из галет, законсервированной гречневой каши с говядиной и пакетика чая с сахаром.

фото: Объединенные демократы

Пивоваров, которого доставили в ОВД Восточное Измайлово, сфотографировал в отделе полицейский рапорт, на основании которого, видимо, и проводились задержания. Судя по фото, в рапорте говорится об анонсе форума, который сотрудник полиции обнаружил в Telegram-канале члена "Открытой России" Татьяны Усмановой во время мониторинга интернета.

фото: Андрей Пивоваров

Директор "Открытой России" заявил ЗАКС.Ру, что считает целью действия силовиков желание запугать участников форума:

- Они могли сорвать договор аренды с залом, надавив на собственника. Но они пришли и картинно сорвали [сам форум]. Видимо, цель была запугать.

Между тем, столичный Главк тоже высказался о случившемся. В пресс-релизе полицейских говорится, что участники форума не только участвовали в мероприятии нежелательной организации, но и нарушали санитарно-эпидемиологические требования. Найти людей без средств индивидуальной защиты в зале, конечно, было можно. Но отметим, что организаторы мероприятия в обязательном порядке выдавали каждому гостю маску и одноразовые перчатки.

К слову, задержанных полиция насчитала больше, чем ОВД-инфо: более 200 человек.

Сергей Еремеев

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