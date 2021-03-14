Из столичных отделов полиции отпустили всех задержанных на форуме "Муниципальная Россия"

Всех участников форума "Объединённых демократов", попавших минувшим днём в московские отделы полиции, отпустили: всего силовики задержали порядка 200 человек, информирует "Эхо Москвы". На каждого составили протокол о содействии нежелательной организации. Уточняется, что это - "Открытая Россия" Михаила Ходорковского, ныне упразднённая.

При этом собравшиеся заявляли, что ОР не имела никакого отношения к мероприятию. Один из организаторов форума - Андрей Пивоваров - обозначил действия правоохранителей как "акцию устрашения".

Напомним, полиция остановила работу форума "Муниципальная Россия" практически сразу после его начала. Организаторы, эксперты и гости мероприятия были доставлены в различные отделения полиции Москвы. В форуме участвовали депутаты местных советов и региональных парламентов из разных регионов страны.

Позже в московском Главке причину задержаний объяснили тем, что среди участников встречи были "выявлены члены организации, деятельность которой признана нежелательной на территории Российской Федерации". Кроме того, мероприятие проводилось с нарушением санитарно-эпидемиологических норм, указывали полицейские.

О том, как прошло событие, - читайте в материале ЗАКС.Ру.

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