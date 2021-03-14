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10:36

Из столичных отделов полиции отпустили всех задержанных на форуме "Муниципальная Россия"

фото ЗакС политика Из столичных отделов полиции отпустили всех задержанных на форуме "Муниципальная Россия"

Всех участников форума "Объединённых демократов", попавших минувшим днём в московские отделы полиции, отпустили: всего силовики задержали порядка 200 человек, информирует "Эхо Москвы". На каждого составили протокол о содействии нежелательной организации. Уточняется, что это - "Открытая Россия" Михаила Ходорковского, ныне упразднённая.

При этом собравшиеся заявляли, что ОР не имела никакого отношения к мероприятию. Один из организаторов форума - Андрей Пивоваров - обозначил действия правоохранителей как "акцию устрашения".

Напомним, полиция остановила работу форума "Муниципальная Россия" практически сразу после его начала. Организаторы, эксперты и гости мероприятия были доставлены в различные отделения полиции Москвы. В форуме участвовали депутаты местных советов и региональных парламентов из разных регионов страны. 

Позже в московском Главке причину задержаний объяснили тем, что среди участников встречи были "выявлены члены организации, деятельность которой признана нежелательной на территории Российской Федерации". Кроме того, мероприятие проводилось с нарушением санитарно-эпидемиологических норм, указывали полицейские.

О том, как прошло событие, - читайте в материале ЗАКС.Ру.


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