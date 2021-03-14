18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

11:16

Скончался сенатор от Тюменской области Михаил Пономарёв

фото ЗакС политика Скончался сенатор от Тюменской области Михаил Пономарёв

В возрасте 67 лет ушёл из жизни сенатор от Тюменской области, зампредседателя Совета Федерации по экономической политике Михаил Пономарев, поделился с РБК руководитель комитета по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко.

Смерть чиновника наступила в результате остановки сердца.

Пономарёв в 1990-х годах трудился на поприще губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа.

В 2000-м стал полпредом президента в Уральском федеральном округе. Далее получил пост замминистра регионального развития.

Позднее, до 2010 года, имел должность замдиректора департамента Управления делами правительства России.

После - вернулся в Тюменскую область, где стал советником председателя совета директоров Запсибкомбанка по взаимодействию с органами управления госвласти.

В 2011 году избрался в Госдуму, а в 2016-м делегирован губернатором Тюменской области на пост сенатора.

Подписывайтесь на ЗакС.Ру:
Яндекс.Дзен
Телеграм
 Яндекс.Новости
Все материалы по теме

11:51 Путин поздравил супругу первого президента России Наину Ельцину с 89-летием

10:36 Из столичных отделов полиции отпустили всех задержанных на форуме "Муниципальная Россия"

13 марта, 17:58 Начальника отдела полиции в Красноярске заподозрили в получении крупной взятки

13 марта, 17:35 Петербургских муниципалов начали отпускать из московских отделений полиции

13 марта, 16:38 "Вы сейчас все будете задержаны": Как собрали и разогнали съезд муниципалов в Москве

13 марта, 16:37 МВД: Форум "Муниципальная Россия" проводился с нарушением санитарно-эпидемиологических требований

13 марта, 15:49 "ОВД-Инфо": Полиция задержала не менее 170 участников форума "Муниципальная Россия"

13 марта, 15:15 Глава Выборгского района выступил перед градозащитниками на встрече у ВНИИБ

13 марта, 14:54 Замглавы правительства Ставрополя задержали в аэропорту по делу о взятках на 63 млн рублей

13 марта, 13:49 Подсветка Дворцового моста станет изумрудной в честь ирландского Дня святого Патрика


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
11:51 Путин поздравил супругу первого президента России Наину Ельцину с 89-летием

11:16 Скончался сенатор от Тюменской области Михаил Пономарёв

10:36 Из столичных отделов полиции отпустили всех задержанных на форуме "Муниципальная Россия"

13 марта, 17:58 Начальника отдела полиции в Красноярске заподозрили в получении крупной взятки

13 марта, 17:35 Муниципал: Петербургских муниципалов начали отпускать из московских отделений полиции

13 марта, 16:38 "Вы сейчас все будете задержаны": Как собрали и разогнали съезд муниципалов в Москве

13 марта, 16:37 МВД: Форум "Муниципальная Россия" проводился с нарушением санитарно-эпидемиологических требований

13 марта, 16:25 Беглов о нехватке вакцины в Петербурге: Могут быть небольшие перебои на некоторых пунктах

13 марта, 15:49 "ОВД-Инфо": Полиция задержала не менее 170 участников форума "Муниципальная Россия"

13 марта, 15:15 Глава Выборгского района выступил перед градозащитниками на встрече у ВНИИБ

13 марта, 14:54 Замглавы правительства Ставрополя задержали в аэропорту по делу о взятках на 63 млн рублей

13 марта, 13:49 Подсветка Дворцового моста станет изумрудной в честь ирландского Дня святого Патрика

13 марта, 13:15 Пивоваров: У полиции была цель запугать участников форума "Муниципальная Россия"

13 марта, 12:12 Путин и Мишустин поздравили Ирину Алферову с 70-летием

13 марта, 11:32 Депутата ЗакСа Резника и муниципалов Петербурга задержали на форуме в Москве

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru