Скончался сенатор от Тюменской области Михаил Пономарёв

В возрасте 67 лет ушёл из жизни сенатор от Тюменской области, зампредседателя Совета Федерации по экономической политике Михаил Пономарев, поделился с РБК руководитель комитета по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко.

Смерть чиновника наступила в результате остановки сердца.

Пономарёв в 1990-х годах трудился на поприще губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа.

В 2000-м стал полпредом президента в Уральском федеральном округе. Далее получил пост замминистра регионального развития.

Позднее, до 2010 года, имел должность замдиректора департамента Управления делами правительства России.

После - вернулся в Тюменскую область, где стал советником председателя совета директоров Запсибкомбанка по взаимодействию с органами управления госвласти.

В 2011 году избрался в Госдуму, а в 2016-м делегирован губернатором Тюменской области на пост сенатора.