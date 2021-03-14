В Москве журналистки НТВ ворвались в кафе к мундепам, обвинив их в связях с "Открытой Россией"

Две девушки, представившиеся журналистками телеканала НТВ, пришли на встречу независимых муниципалов, проходившую в одном из московских кафе: не представившись и не спросив разрешения на съёмку, они записывали рандеву на видео, параллельно комментируя происходящее и обращаясь к людям с компрометирующими вопросами, сообщил петербургский мундеп Василий Кунин у себя в Twitter.

Собравшиеся восприняли визит нежданных гражданок с юмором.

"Зачем вы тут собрались, что вы планировали обсуждать? Вы нарушаете сейчас закон!" - настаивала незваная гостья.

Далее между визитёрами и участниками встречи произошёл следующий диалог:

- Мы собрались на день рождения. А вы вообще кто? - ответил журналистке один из приглашённых.

- Вы пытаетесь скрыть тот факт, что пытаетесь обсуждать дела "Открытой России", - настаивала она.

- Простите, девушка, это вы, что ли, из "Отрытой России"? Вас вообще кто приглашал? - парировал другой участник дискуссии.

- Вызовите, пожалуйста, охрану, к нам какие-то ненормальные пристали! - обратилась к администрации кафе "легитимная" гостья.

В разговоре с "МБХ медиа" Кунин известил, что девушек в итоге выпроводили сотрудники заведения.

"Они особо не сопротивлялись, когда их попросили уйти - ушли", - заключил он.

Напомним, накануне полиция прервала форум "Муниципальная Россия", едва он успел начаться. Организаторы, эксперты и гости мероприятия были доставлены в различные отделения полиции Москвы. В форуме участвовали депутаты местных советов и региональных парламентов из разных регионов страны.

Позже в столичном Главке причину задержаний объяснили тем, что среди участников встречи были "выявлены члены организации, деятельность которой признана нежелательной на территории Российской Федерации". Кроме того, по мнению правоохранителей, мероприятие проводилось с нарушением санитарно-эпидемиологических норм.

О том, как прошло событие, - читайте в материале ЗАКС.Ру.