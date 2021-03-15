"Курс на очищение краевой власти": Губернатор Ставрополья отправил правительство региона в отставку

Руководитель Ставропольского края Владимир Владимиров решил отправить региональное правительство в отставку в полном составе: о соответствующем кадровом решении управленец отчитался у себя на странице в Instagram.

"Сегодня утром на рабочей планерке я отправил правительство края в отставку. Все пока продолжают работать с приставками и. о", - сообщил о перестановках губернатор.

По словам Владимирова, решение о роспуске он принял на фоне задержания вице-премьера Александра Золотарёва, подозреваемого в крупных взятках. Инцидент натолкнул его на мысль о необходимости мер по обновлению органов государственной власти.

"Считаю, что ситуация экстраординарная и требует решительных действий. Курс на очищение краевой власти никто не изменял. И никто из моей команды не имеет право с него сворачивать", - высказал свою позицию Владимиров.